Özbekistan Uyruklu A.T.'nin Sınır Dışı Edilme Kararı Mahkeme Tarafından Onandı

Özbekistan Uyruklu A.T.'nin Sınır Dışı Edilme Kararı Mahkeme Tarafından Onandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Özbekistan uyruklu A.T.'nin sınır dışı edilmesine karar verildiğini ve mahkemenin de işlemin hukuka uygun olduğuna karar verdiğini açıkladı. Yanlış bilgilendirme yapanlar hakkında hukuki süreç başlatıldı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapılan Özbekistan uyruklu A.T. için sınır dışı etme kararı alındığını ve konuyla ilgili başvuru üzerine mahkemenin de söz konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığına karar verdiğini açıkladı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan, A.T. isimli Özbekistan uyruklu yabancının sınır dışı edilmesiyle ilgili iddialara ilişkin Başkanlığımızı hedef alan dezenformasyon niteliğindeki haber ve paylaşımlar hakkında basın açıklaması yapma gereği ortaya çıkmıştır. Kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle işlem tesis edilen bahse konu yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmıştır. Yabancı, karara karşı itiraz yollarını kullanarak idare mahkemesinde dava açmış ancak mahkeme, gerçekleştirilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığına karar vererek davayı reddetmiştir. Kararın kesinleşmesi üzerine sınır dışı süreci tamamlanmıştır. Kamuoyunu yanıltıcı bilgileri alenen yayanlar hakkında hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump: Yarın İstanbul'a gelebilirim

İstanbul'a gelmeyen Trump'tan kafa karıştıran Putin açıklaması
Dünya nefesini tuttu! Gözler İstanbul'daki Rusya-Ukrayna zirvesinde

Dünya nefesini tuttu! Gözler İstanbul'daki Rusya-Ukrayna zirvesinde
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
Uğurcan Çakır'dan maç sonu itiraf: Kabus gibi bitti

Uğurcan'dan Galatasaray maçı sonrası çok konuşulacak itiraf
Motorine gece yarısı okkalı zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam anahtar bıraktırır
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Harika Avcdı'dan yürek yakan sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak

Yürek yakan sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak
Putin, İstanbul'daki müzakerelere katılacak heyetle toplantı yapmış

İstanbul'a gelmeyen Putin, heyeti aynı masa etrafında toplamış
Real Madrid, 90+5'te 3 puanı kaptı

Real Madrid, ilk yarı kabusu yaşadığı maçı son saniyede kazandı
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi

Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton imha edildi
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.