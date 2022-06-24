Özbekistan, Uluslararası Türk Akademisine gözlemci üye oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Özbekistan, Uluslararası Türk Akademisine gözlemci üye oldu

AA - Meiramgul Kussainova - Güncel
 - Güncelleme:
Özbekistan, Uluslararası Türk Akademisine gözlemci üye oldu

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'nin üyeliğinde kurulan Uluslararası Türk Akademisine gözlemci statüsüyle Özbekistan da dahil oldu.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'nin üyeliğinde kurulan Uluslararası Türk Akademisine gözlemci statüsüyle Özbekistan da dahil oldu.

Merkezi Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da bulunan Uluslararası Türk Akademisinin binası önünde Özbekistan bayrağını göndere çekme töreni düzenlendi.

Akademiye üye ülkelerin eğitim bakanları ile büyükelçilerinin yer aldığı törenle Özbekistan, Uluslararası Türk Akademisinin gözlemci üyesi oldu.

Böylece Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'nin üyeliğinde kurulan Uluslararası Türk Akademisine Macaristan'dan sonra Özbekistan da gözlemci statüsüyle dahil oldu.

Özbekistan'ın Nur Sultan Büyükelçisi Saidikram Niyazhocayev, tören sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl kasımda ülkesinin Türk Devletleri Teşkilatına üye olarak katıldığını anımsatarak, "Bu yıl Özbekistan ilk kez Türk Devletleri Teşkilatının Devlet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak." dedi.

Niyazhocayev, TÜRKPA'da da gözlemci statüsüyle yer aldıklarını belirterek, "Şu an itibarıyla Uluslararası Türk Akademisine de gözlemci olarak katıldık. Bu Özbekistan'ın Türk Devletleri ile entegrasyon çalışmalarında aktif olarak yer aldığını gösteriyor." diye konuştu.

AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

Azerbaycan Kazakistan Özbekistan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title