Özbekistan Ukrayna'ya insani yardım gönderdi - Haberler

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Özbekistan Ukrayna'ya insani yardım gönderdi

AA - Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
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Özbekistan Ukrayna'ya insani yardım gönderdi

Özbekistan hükümeti, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'ya insani yardım malzemesi gönderdi.

Özbekistan hükümeti, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'ya insani yardım malzemesi gönderdi.

Ukrayna'nın Zakarpatya İl İdaresinden yapılan ve Özbek basınında da yer alan açıklamaya göre, Özbekistan hükümeti aralarında ilaç, gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinin yer aldığı 34 ton insani yardımı Ukrayna'ya ulaştırdı.

Zakarpatya İl İdaresi Başkanı Viktor Nikita, söz konusu insani yardımla ilgili yaptığı açıklamada, Özbekistan'ın gönderdiği 34 ton insani yardımın bir Avrupa ülkesi üzerinden Zakarpatya bölgesine ulaştığını belirterek insani yardımın ilaç, gıda ve temel ihtiyaç ürünlerini içerdiğini aktardı.

İnsani yardımın derhal ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırılacağını vurgulayan Nikita, söz konusu yardımdan dolayı Özbekistan hükümetine teşekkür etti.

Özbekistan Ukrayna'ya insani yardım gönderdi

Özbekistan Ukrayna'ya insani yardım gönderdi

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

Özbekistan, Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Haberler

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