Özbekistan-Türkiye Stratejik Vizyon Forumu Taşkent'te Gerçekleşti

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te "Özbekistan- Türkiye Stratejik Vizyon Forumu" düzenlendi.

Taşkent'teki Dünya Ekonomisi ve Diplomasi Üniversitesi (UWED) ile İbn Haldun Üniversitesi işbirliğinde, Taşkent Büyükelçiliğinin katkılarıyla düzenlediği foruma, çok sayıda Özbek ve Türk yetkili, uzman ve bilim insanı katıldı.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen forumda, Özbekistan Senatosu Başkan 1. Yardımcısı ve UWED Rektörü Sadık Safayev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreter Yardımcısı Mirvokhid Azimov, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ve Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanı Prof. Dr. Mesut Özcan da hazır bulundu.

Forumun açılışında konuşan Safayev, ülkesinin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olan Türkiye ile Özbekistan arasında çok yakın ve üst düzey stratejik ortaklık ilişkilerinin bulunduğunu belirterek, bu forumun iki ülke arasındaki ilişkilerin bugünkü durumunu da yansıttığını söyledi.

Safayev, son 8 yılda Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin kalite olarak yeni bir aşamaya ulaştığını ve iki ülke arasında yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin kurulmuş olduğunu anımsatarak, tüm bunların temelinde iki ülke cumhurbaşkanları arasındaki karşılıklı güven ve samimiyete dayanan yakın ilişkilerin yattığına dikkati çekti.

Bu üst düzey ilişkilerin bilimsel bir yönü bulunduğunu, bundan dolayı Özbek ve Tük bilim insanlarının her sene Özbekistan-Türkiye Stratejik Vizyon Forumu gerçekleştirme konusunda karar aldıklarını dile getiren Safayev, ilk defa düzenlenen forumun, Özbekistan-Türkiye ilişkilerine sistematik yaklaşım sağlayacak önemli bir adım olacağını ifade etti.

Büyükelçi Ulutaş da Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin bugünkü durumuna ve perspektiflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ulutaş, Türkiye ile Özbekistan ekonomik ilişkilerin hızla gelişmekte olduğunu ve her zamankinden daha güçlü bir hale geldiğini vurgulayarak, Türkiye ve Özbekistan'ın Avrupa ile Asya arasında doğal köprü olarak daha geniş bir coğrafyadaki enerji güvenliği ve sürdürülebilir kalkınmada kilit rol oynayabileceğini dile getirdi.

Arkan ise son yıllarda, Türkiye ile Türk devletleri arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için ciddi çaba sarf edildiğini anımsatarak, bu çerçevede ilk defa düzenlenen bu forumun iki ülke arasındaki işbirliğini daha da güçlendirmeyi amaçladığını vurguladı.

Üniversite olarak Türk devletleri ile ilişkileri geliştirmek amacıyla farklı projeler gerçekleştirdiklerini belirten Arkan, üniversite bünyesindeki Haydar Aliyev Avrasya Araştırma Merkezi olarak her sene Türk devletlerine yönelik çok sayıda uzman ve bilim insanının katıldığı İbn Haldun Üniversitesi Akademik Yaz Okulu organize ettiklerini anlattı.

Forum kapsamında, "Özbekistan-Türkiye: Stratejik işbirliği için yeni ufuklar", "TDT üye ülkeleri arasında güvenlik, bağlantı ve çok taraflı ilişkiler", "Parçalanmış bir küresel düzende yol almak" konulu oturumlar düzenlenirken bu oturumlarda Türk ve Özbek uzman ve bilim insanları farklı konularda sunumlar yaptı.