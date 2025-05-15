Özbekistan-Türkiye KEK 8. Dönem Toplantısı Taşkent'te başladı

Özbekistan- Türkiye Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 8. Dönem Toplantısı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşid Kuçkarov'un başkanlığında Taşkent'te bir otelde düzenlenen toplantıya iki ülkeden çok sayıda üst düzey yetkili ve iş insanı katılıyor.

Toplantının açılışında konuşan Kuçkarov, Türkiye'nin ticari-ekonomik, yatırım ve diğer alanlarda Özbekistan'ın önemli stratejik ortağı olduğunu kaydederek son yıllarda iki ülke liderlerinin çabaları sonucunda ikili işbirliğini yepyeni bir boyuta, kapsamlı stratejik ortaklığa taşımayı başardıklarını belirtti.

Kuçkarov, bu toplantı ve bugün düzenlenecek Özbek-Türk İş Forumu sonuçlarının, bu yıl düzenlenecek Özbekistan- Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4. Toplantısı'nın gündemini zenginleştireceğine inandığını ifade etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ülkenin makroekonomik istikrarının sağlanması ve gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yıllık büyüme hızının en az yüzde 6 seviyesine; 2030 yılına kadar ise 200 milyar dolara çıkarılması hedefini koyduğunu anımsatan Kuçkarov, bu hedeflere ulaşmak için kardeş Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkileri daha da derinleştirmek, yatırım ve endüstriyel işbirliği bağlarını genişletmek istediklerini dile getirdi.

Kuçkarov, Türkiye'nin Özbekistan'ın önde gelen ticaret ortaklarından biri olduğunu ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin son 8 yılda 2,5 kat artarak 2024'te 2,9 milyar dolara ulaştığını anımsatarak, iki ülke liderlerinin karşılıklı ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma yönündeki talimatlarının hayata geçirilmesi için hep birlikte çaba göstermeleri gerektiğini ifade etti.

İki ülke arasındaki yatırım alanındaki işbirliğinin de giderek geliştiğini ve son yıllarda Türk şirketlerinin Özbek ekonomisine olan ilgisinin artmasından memnuniyet duyduklarını vurgulayan Kuçkarov, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in ülkede en uygun yatırım ortamının yaratılmasına büyük önem verdiğini, bu çerçevede son 8 yılda ekonomiyi liberalleştirmek için önemli çalışmalar yapıldığını, iş yapmayı zorlaştıran kısıtlamaların kaldırıldığını ve yatırımcıların haklarını koruyacak etkili mekanizmalar oluşturulduğunu anımsattı.

Kuçkarov, ülkede halen 2 bin civarında Türk şirketinin başarıyla faaliyet gösterdiğini, iki ülkenin belirlenen hedefe ulaşmak, karşılıklı ticaret ve ekonominin ivmesini daha da artırmak için tüm imkanlara sahip olduklarını aktararak, son olarak iki ülke arasında tercihli ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle yılın ocak-nisan döneminde karşılıklı ticaret hacminin yüzde 12 arttığına dikkati çekti.

Türkiye'nin standardizasyon ve teknik düzenleme alanındaki deneyiminin Özbekistan'da uygulanmasının Özbek tarafı için önemli konulardan biri olduğunu belirten Kuçkarov, ayrıca mesleki eğitim alanındaki işbirliğinin gelişmesi ve bu çerçevede TİKA'nın desteğiyle ülkede mesleki becerilerin geliştirilmesine yönelik eğitim kurslarının düzenlenmesinden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Kuçkarov, ayrıca kamu-özel sektör ortaklığı alanındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla ikili bir çalışma grubunun oluşturulmasını önererek, geçen yıl Özbekistan'da kamu-özel sektör ortaklığının geliştirilmesine yönelik 2030 kalkınma programının benimsendiğini ve bu program kapsamında 30 milyar dolar tutarında özel yatırım çekmeyi hedeflendiğini ifade etti.

Kuçkarov, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden bu projelerin hayata geçirilmesinde Türk iş adamlarının aktif katılımını desteklemelerini umut ediyoruz." dedi.

"Kapsamlı stratejik ortaklığın hızla gelişmesi için her türlü çabayı göstermeye hazırız"

İki ülke arasındaki kamu alımları alanındaki işbirliğinin önemine de değinen Kuçkarov, bu toplantı kapsamında iki ülkenin ilgili kurumları arasında uzun vadeli işbirliğinin hukuki altyapısının oluşturulması amacıyla İşbirliği Muhtırası ve İşbirliği Programı'nın kabul edilmesini amaçladıklarını, Türkiye'nin kamu alımları alanındaki engin deneyiminin Özbekistan'daki kamu alımları sisteminin daha da iyileştirilmesine katkı sağlayacağına inandıklarını vurguladı.

Kuçkarov, kentleşme ve altyapıyı geliştirme konusunda işbirliğinin genişletilmesi ve bölgelerin ekonomik potansiyelinin artırılması konularının da önemine dikkati çekerken, ayrıca KOBİ'lerin geliştirilmesi konusunda da Türkiye'nin deneyimlerinden istifade etmek istediklerini ve bu çerçevede KOSGEB ile yakın işbirliği kurulduğunu aktardı. Kuçkarov, bu konuda, iki ülkenin ilgili kurumları arasında uzman ve danışmanların görevlendirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Kuçkarov, "Özbekistan-Türkiye işbirliğinin ufku sınırsızdır. İki ülke ekonomilerinin potansiyeli, her alanda etkin işbirliği için pek çok fırsat sunuyor. Halklarımızın tarihi yüzyıllardır o kadar güçlü köklerle birbirine bağlıdır ki bunları birbirinden ayrı düşünmek bile zordur. Türkiye Cumhuriyeti'nin bizim güvenilir, uzun vadeli stratejik ortağımız olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim ve bu kapsamlı stratejik ortaklığın hızla gelişmesi için her türlü çabayı göstermeye hazırız." ifadelerini kullandı.