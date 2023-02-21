Özbekistan, Suriyeli depremzedelere 50 ton insani yardım ulaştırdı Güncel Haberler Özbekistan hükümeti, Suriyeli deprem mağdurlarına 50 ton insani yardım gönderdi. Özbekistan hükümeti, Suriyeli deprem mağdurlarına 50 ton insani yardım gönderdi. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in talimatıyla depremden zarar gören Suriye halkına 50 ton insani yardım ulaştırıldı. Kargo uçağıyla Suriye'ye ulaştırılan insani yardımlar giysi, ayakkabı, çadır, yatak, battaniye, uyku tulumu, elektrikli soba, el feneri, bebek maması, çocuk bezi, temizlik ve hijyen ürünleri, gıda ve ihtiyaç malzemelerini içeriyor. Kaynak: AA / Güncel Özbekistan Suriye Güncel Haberler

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