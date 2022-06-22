Özbekistan'ın ulusal balesi "Lazgi - Ruhun ve Aşkın Dansı" AKM'de sahnelendi - Haberler

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Özbekistan'ın ulusal balesi "Lazgi - Ruhun ve Aşkın Dansı" AKM'de sahnelendi

AA - Salih Şeref - Güncel
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Özbekistan'ın ulusal balesi 'Lazgi - Ruhun ve Aşkın Dansı' AKM'de sahnelendi

Özbekistan Sanat ve Kültür Geliştirme Vakfı tarafından düzenlenen "Lazgi - Ruhun ve Aşkın Dansı" bale gösterisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu.

Özbekistan Sanat ve Kültür Geliştirme Vakfı tarafından düzenlenen "Lazgi - Ruhun ve Aşkın Dansı" bale gösterisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, koreograf Raimondo Rebeck'in yönettiği "Lazgi, Ruhun ve Aşkın Dansı", UNESCO himayesindeki Alisher Navoi Devlet Akademik Bolşoy Tiyatrosu'nun bale topluluğu tarafından icra edildi.

Prömiyerini 5 Eylül 2021'de Taşkent'te yapan topluluk, ayrıca 60. Uluslararası Bursa Festivali programı kapsamında, 28 ve 29 Haziran'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

Gösteri, Özbekistan Halk Sanatçısı Gavkhar Matyakubova liderliğindeki dans akademisyenleri, tarihçilerle, Özbekistan Halk Sanatçıları Topluluğu ve koreograf Gulnora Musaeva ile iş birliği içinde hazırlandı.

İzleyicilerin Harezm dansının yeni yorumunu görme ve Özbek halkının geleneklerini deneyimleme şansı bulduğu Lazgi dansı, 12 Aralık 2019'da UNESCO Hükümetlerarası Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Komitesi tarafından 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne dahil edilmişti.

AA / Salih Şeref - Güncel

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