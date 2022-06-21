ÖZBEKİSTAN'IN ULUSAL BALESİ 'LAZGİ - RUHUN VE AŞKIN DANSI' İSTANBUL'DA SAHNELENDİ

'Lazgi, Ruhun ve Aşkın Dansı' balesi İstanbul'da üç gösteri ile seyirciyle buluştu. İlk gösterim bugün saat19.00'da Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Gösterime Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Özbekistan Cumhuriyeti Sanat ve Kültürü Geliştirme Fonu Başkan Yardımcısı Saida Mirziyoyeva, devlet yetkilileri ve davetliler katıldı.

LAZGİ DANSI

'Lazgi, Ruhun ve Aşkın Dansı' prömiyerini 5 Eylül 2021'de Taşkent'te yaptı. Büyük bir izleyici topluluğu ve sanat çevreleri tarafından övgüyle karşılandı. 27 Kasım 2021 tarihinde Dubai Operası'nda gösterinin uluslararası galası gerçekleşti. İzleyiciler, Harezm dansının yeni yorumunu görme ve Özbek halkının geleneklerini deneyimleme şansı buldu. 'Lazgi - Ruhun ve Aşkın Dansı' Özbekistan balesini yeni bir boyuta taşıdı. 12 Aralık 2019'da UNESCO Hükümetlerarası Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Komitesi, 'Lazgi'yi 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne dahil etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel