Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde "UNESCO 43. Genel Konferansı" başladı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 43. Genel Konferansı, Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde başladı.

Üç bin yıllık geçmişiyle 100'den fazla tarihi ve kültürel eserin bulunduğu Semerkant'ta başlayan UNESCO Genel Konferansı'nın açılış etkinliği, "İpek Yolu Semerkant" turizm merkezindeki Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'ın hazır bulunduğu etkinlikte Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in yanı sıra Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini'nin de aralarında olduğu birçok ülkenin devlet ve hükümet başkanları, bakanlar ve uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticileri ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri yer aldı.

"Çabalarımızı her zamankinden daha fazla birleştirmemizi gerektiriyor"

13 Kasım'a kadar sürecek UNESCO 43. Genel Konferansı'nda Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, açılış konuşması yaptı.

Mirziyoyev, yüzyıllar boyunca medeniyetler ve kültürlerin kavşağına yerleşen kadim Semerkant'ın UNESCO 43. Genel Konferansı'na ev sahipliği yapmasının önemine değinerek, 40 yıl aradan sonra UNESCO baş ofisinin bulunduğu Paris'in dışında gerçekleştirilen bu konferansın Semerkant'ta düzenleniyor olmasını, örgüt üyesi ülkelerin Özbekistan'da gerçekleştirilen köklü reformlara güveninin açık örneği gördüklerini söyledi.

Hızla değişen bugünün dünyasında küresel uzlaşı ve çok taraflı işbirliği mekanizmalarının zayıflamasının kendilerini tedirgin ettiğini belirten Mirziyoyev, jeopolitik gerilimlerin ve askeri çatışmaların etkisiyle, yeryüzünün tarihi varlıkları ve paha biçilmez kültürel mirasının büyük zarar gördüğünü dile getirdi.

Mirziyoyev, böyle bir durumda dijital kaynaklara erişim, bilgi ve teknolojiden istifade etme konularında ülkeler arasındaki uçurumun giderek büyüdüğünü, bunun sonucunda fırsat eşitsizliği ve yoksulluğun arttığına dikkati çekerek, "Böylesine karmaşık bir durum, UNESCO'nun temel görevlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek için çabalarımızı her zamankinden daha fazla birleştirmemizi gerektiriyor. UNESCO'nun asil ve yüce hedeflerine sarsılmaz bağlılığımızı yineliyoruz. Özbekistan, doğu ile batı, kuzey ile güney arasında bir uyum köprüsü ve herkes için açık ve yapıcı işbirliği alanı olmaya her zaman hazır." ifadelerini kullandı.

Konferansın yeni işbirliği alanlarının tanımlanması, karşılıklı güven ortamının ve sürdürülebilir kalkınma için küresel işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesi yolunda büyük ve yapıcı bir adım olacağına inandığını kaydeden Mirziyoyev, konferans çalışmalarında başarı diledi.

Konferans, 13 Kasım'a kadar devam edecek

Orta Asya'da ilk kez düzenlenen, 194 ülkeden 5 binden fazla yetkili ve akademisyenin katılımıyla 2 hafta sürecek UNESCO 43. Genel Konferansı'nda önemli kararların alınması bekleniyor.

Konferans süresince UNESCO'nun eğitimden bilime, kültürel mirastan dijital dönüşüme kadar birçok ana gündem maddesi ele alınacak. Ayrıca iklim değişikliği, gençlerin eğitime erişimi ve kültürel çeşitliliğin korunması gibi küresel sorunlara çözüm arayışları tartışılacak.

Genel Konferans kapsamında gençlik meseleleri ve iklim değişikliği konularının ele alınacağı 14. UNESCO Gençlik Forumu ile UNESCO Ulusal Komisyonlarının 12. Bölgelerarası Toplantısı düzenlenecek, "Semerkant-3000 Yıllık Tarihi Miras" konulu bilimsel konferans da tertip edilecek.

Konferans kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Aralık'ın "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edilmesi önerisine ilişkin karar taslağının da kabul edilmesi öngörülüyor.