Özbekistan'ın Şehrisebz Şehri 2024 Turizm Başkenti İlan Edildi

Özbekistan'ın Şehrisebz şehrinin Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2024 Turizm Başkenti" ilan edilmesi nedeniyle açılış etkinliği düzenlendi.

"2024 EİT Turizm Başkenti" ilan edilen, Timur İmparatorluğunun kurucusu Emir Timur'un doğduğu Şehrisebz'deki açılış etkinliğine EİT Genel Sekreteri Hüsrev Naziri, Kaşkaderya Valisi Muradcan Azimov, Özbekistan Devlet Turizm Komitesi Başkanı Umid Şadiyev, Şehrisebz Belediye Başkanı Şerzad Boriyev ve teşkilata üye ülkelerin turizm bakanlığı üst düzey yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Azimov, EİT tarafından Şehrisebz şehrinin "2024 Turizm Başkenti" olarak seçilmesinin bölge halkı tarafından büyük bir sevinç ve gururla karşılandığını ifade ederek, amaçlarının Şehrisebz şehrinin turizm alanındaki potansiyelini daha da arttırmak ve tüm dünyadan daha fazla turist çekmek olduğunu dile getirdi.

Naziri de Şehrisebz'in tarihi binaları, görkemli mimarisi, zengin kültürü ve yeşil doğası ile Özbekistan'ın önemli şehirleri arasında ayrı bir yer tuttuğunu kaydederek, söz konusu statünün Şehrisebz'in turizm potansiyelini artmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Konuşmasının ardından Naziri, şehre "2024 EİT Turizm Başkenti" statüsünün verilmesiyle ilgili sertifikayı Şehrisebz Belediye Başkanı Şerzad Boriyev'e takdim etti.

Açılış etkinliği kapsamında ayrıca üye ülkelerden gelen sanatçıların katılımıyla konser verildi. Konserde Teşkilata üye ülkelerin şarkı ve türküleri seslendirildi, halk oyunları ve dans gösterileri sunuldu.

Etkinlik kapsamında EİT Etnospor oyunlarından gösteriler sergilendi, geleneksel kıyafet defilesi düzenlendi.

Aralık 2022'de yapılan EİT Turizm Bakanları 4. Toplantısı'nda Özbekistan'ın Şehrisebz şehri, "2024 EİT Turizm Başkenti" seçilmişti.

EİT, 1985 yılında İran, Pakistan ve Türkiye tarafından kuruldu. Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Afganistan da daha sonraki yıllarda Teşkilata katıldı.