Özbekistan'ın Kültürel Mirası Türkiye'ye Takdim Edildi

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği, "Dünya Yazma Eser Koleksiyonlarında Özbekistan'ın Kültürel Mirası Projesi" kapsamında yayımlanan 50 ciltlik kitap koleksiyonunu, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'e takdim etti.

Şeker'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, TÜBA çalışanları, akademisyenler ile çok sayıda davetli katıldı.

Şeker, kitap koleksiyonunun takdiminde yaptığı konuşmada, Özbekistan'ın zengin kültürel mirasını yansıtan değerli eserlerin TÜBA Kütüphanesi'ne sunulması için etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Koleksiyonun önemine değinen Şeker, "Bu eserler, yalnızca Özbekistan'ın değil aynı zamanda dünya medeniyetinin de ortak mirasıdır." dedi.

Şeker, koleksiyonun Özbekistan'ın kültürünü, tarihini ve edebiyatını dünya çapında tanıtmak amacıyla hazırlandığına dikkati çekerek, eserle alakalı değerlendirmelerde bulundu.

"2016'da 70 olan üniversite sayısı, bugün 200'den daha fazladır"

Büyükelçi Azamhocayev de toplantı dolayısıyla TÜBA çalışanlarına teşekkür etti.

Ülkesinde son yıllarda derin reformlar yapıldığının altını çizen Azamhocayev, "Bu süreçte bilim ve talim alanlarına da büyük ehemmiyet veriliyor. Bugün bizler, bu konudaki ilk neticeleri de görüyoruz. 2016'da 70 olan üniversite sayısı, bugün 200'den daha fazladır." ifadelerini kullandı.

Azamhocayev, "Yeni Özbekistan"da bilim insanlarını teşvik etme konusunda büyük işler yapıldığına dikkati çekerek, "İlk kez ülkemizde 'İnovasyon Faaliyeti Hakkında Kanun' kabul edildi. 'Bilim Alanını Geliştirme 2030 Programı' kapsamında yeni hedeflere doğru ilerliyoruz. Bu sayede önümüzdeki yıllarda kaliteli bilim adamları ve araştırmacılarımızın sayısını daha da artıracağız." şeklinde konuştu.

Bu süreçte Türkiye'den destek gördüklerini belirten Azamhocayev, şunları kaydetti:

"TÜBA Başkanlığımız ve TÜBİTAK tarafından Özbekistan hakkındaki çalışmalara verilen burs ve hibeleri özellikle şükranla söylemek istiyorum. Ayrıca Buhara'da faaliyete başlayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fakültesi, Taşkent'te açılan TOBB ETÜ Şubesi de ülkemizde bilimin gelişimine katkı sağlıyor. İşte bu örnekler, bugünkü toplantımızın konusu olan Özbek-Türk Bilim Diplomasisi kapsamındaki somut muvaffakiyetlerdir."

Etkinlikte Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Program Koordinatörü ve tarihçi Dr. Ali İhsan Çağlar da sunum yaptı.

50 ciltlik koleksiyon

Özbekistan'ın kültürel mirasının korunması ve tanıtılması amacıyla hazırlanan eser, ülkeyle ilgili yabancı müzelerdeki ender eserlerin tıpkı basımını içeriyor.

Ülkenin tarihi ve kültürünün Türk bilim insanları tarafından incelenmesine hizmet eden çalışmada Özbekistan'ın tarihi, kültürü ve sanatı ile tekstil, seramik ve resim gibi konularda bilgiler yer alıyor.