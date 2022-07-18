Özbekistan'ın Karakalpakistan bölgesindeki olaylarda ölenlerin sayısı 21'e çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Özbekistan'ın Karakalpakistan bölgesindeki olaylarda ölenlerin sayısı 21'e çıktı

AA - Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
 - Güncelleme:
Özbekistan'ın Karakalpakistan bölgesindeki olaylarda ölenlerin sayısı 21'e çıktı

Özbekistan'ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde bu ay başında meydana gelen olaylarda ölenlerin sayısı 21'e çıktı.

Özbekistan'ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde bu ay başında meydana gelen olaylarda ölenlerin sayısı 21'e çıktı.

Özbekistan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ülke anayasasında Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirileceğine ilişkin bazı tekliflerin gündeme gelmesinin ardından 1-2 Temmuz'da Karakalpakistan'ın merkezi Nukus'ta başlayan ve daha sonra yasa dışı eylemlere dönüşen olaylarda yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede tedavi gören 3 kişinin vefat etmesiyle ölenlerin sayısının 21'e çıktığı, olaylarda yaralanan 16 kişinin hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü kaydedildi.

Olaylar sırasında 141 kolluk görevlisinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, bu olaylar sırasında özel mülkiyet, altyapı tesisleri ve kamu binalarına verilen zararın 300 bin doları bulduğu vurgulandı.

Karakalpakistan'daki olaylar

Özbekistan Anayasası'nda Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirileceğine ilişkin bazı tekliflerin gündeme gelmesinin ardından 1-2 Temmuz tarihlerinde Karakalpakistan'da protesto gösterileri düzenlenmişti.

Özbekistan İçişleri Bakanlığı, söz konusu gösterilerin ülke anayasasında yapılması öngörülen değişiklikleri "yanlış yorumlayan" bir grup vatandaş tarafından düzenlendiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, gösterilerin gerçekleştiği Nukus'a giderek, buradaki vatandaşlarla bir araya gelmiş ve Karakalpakistan'ın statüsünün değiştirilmeyeceğini bildirmişti.

Mirziyoyev'in gösterilerin devam etmesi nedeniyle imzaladığı kararnameyle Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde 2 Ağustos'a kadar OHAL ilan edilmişti.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

Togo Cumhuriyeti Cumhuriyet Özbekistan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title