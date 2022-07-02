Özbekistan'ın Karakalpakistan bölgesindeki eylemleri dış güçlerin etkilediği bildirildi - Haberler

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Özbekistan'ın Karakalpakistan bölgesindeki eylemleri dış güçlerin etkilediği bildirildi

AA - Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
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Özbekistan'ın Karakalpakistan bölgesindeki eylemleri dış güçlerin etkilediği bildirildi

Özbekistan'da Karakalpakistan bölgesinde dün yapılan eylemlerde bazı dış güçlerin etkili olduğu belirtildi.

Özbekistan'da Karakalpakistan bölgesinde dün yapılan eylemlerde bazı dış güçlerin etkili olduğu belirtildi.

Özbekistan'a bağlı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Konseyi, Bakanlar Kurulu ve İçişleri Bakanlığınca yapılan ortak açıklamada, dün, Karakalpakistan'ın merkezi Nukus şehrindeki yasa dışı eylemlerde bir grubun devlet yönetimini ele geçirme girişiminde bulunduğu ifade edildi.

Böylece toplumun bölünmeye, Özbekistan'daki sosyo-politik durumun istikrarsızlaştırılmaya çalışıldığı kaydedildi.

Popülist sloganların arkasına saklanarak vatandaşların bilinç ve güvenini manipüle edenlerin ve eylemleri düzenleyenlerin, ilgili makamların meşru taleplerine uymayarak vatandaşları şehir meydanına topladığı aktarılan açıklamada, emniyet birimlerinin aldığı tedbirler sonucunda yasa dışı eylemlerin engellendiği, bunları organize eden ve emniyet görevlilerine aktif olarak direnen şahısların gözaltına alındığı belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, yasa dışı eylemlerde yer alan provokatörlerin tespit edilerek sorumlu tutulacağı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karakalpakstan'daki durumun gelişimi ve olayların kasıtlı çarpıtılması yoluyla ülke dışındaki bazı güçler tarafından etkileme girişimleri gözlemlendi. Ortaya çıkan durumda kamu güvenliğinin ve istikrarının sağlanması, yasa dışı eylemlere karşı vatandaşların uyarılması ve sorunların hukuk çerçevesinde çözülmesi için ortak çaba gösterilmesini bekliyoruz."

Olay

Dün, Özbekistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin merkezi Nukus şehrinde, ülke anayasasında yapılması öngörülen değişiklikleri "yanlış yorumlayan" bir grup vatandaşın gösteri düzenlediği bildirilmişti.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

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