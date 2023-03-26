Özbekistan Her Geçen Yıl Küçülen Aral Gölü İçin Uluslararası Toplumdan Destek İstedi

TAŞKENT, 26 Mart (Xinhua) -- Özbekistan, Aral Gölü'ndeki küçülmenin yol açtığı sorunları hafifletme çabalarını desteklemeye devam etme konusunda uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Cuma günü Birleşmiş Milletler 2023 Su Konferansı sırasında konuşan Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi İletişim ve Enformasyon Politikası Şube Müdürü Saida Mirziyoyeva, ülkesinin Aral Gölü'nün kurumuş göl tabanındaki kumu stabilize etmek için çaba sarf ettiğini kaydetti.

"Şu anda neredeyse 1,5 milyon hektarlık bir alan ormanla kaplandı" diyen Mirziyoyeva, BM himayesinde 14 milyon ABD dolarından fazla değere sahip projelerin hayata geçirildiğini belirtti.

Kazakistan ve Özbekistan arasında yer alan Aral Gölü, bir zamanlar dünyanın en büyük dördüncü gölüydü. Son 63 yılda önemli ölçüde küçülen Aral Gölü'nün 1960 yılında 67.000 kilometrekare olan yüzey alanı 2020'de 6.000 kilometrekareye geriledi.

Yapılan son araştırmalar artan sıcaklıkların, tarım arazilerinde su tasarrufu teknolojisinin eksikliğinin, orta ve alt kısımlardaki sulak alanların genişlemesinin ve yukarı havzalardaki hidroelektrik santrallerinde büyük miktarda su depolanmasının son 20 yıl içerisinde Aral Gölü'nün küçülmesini hızlandırdığını gösterdi.

Öte yandan kuruyan kıyıların ürettiği tuz tozları, yerel ekolojik çevre ve insan sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor.