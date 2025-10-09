Özbekistan, Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasını Destekliyor

Özbekistan'ın Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını desteklediği bildirildi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğiyle Gazze Şeridi'nde sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmaya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, Özbekistan'ın anlaşmayı memnuniyetle karşıladığı ifade edilerek şu değerlendirmede bulunuldu:

"Şiddetin hızla sona ermesi, insani krizin hafifletilmesi ve siyasi diyaloğun yeniden başlaması için ön koşulları oluşturan bu mühim süreçte önemli rol oynayan Mısır, Katar ve Türkiye'nin koordineli çabalarını takdirle karşılıyoruz."

Özbekistan'ın uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına dayalı olarak Orta Doğu'da kalıcı ve adil barışı desteklediği vurgulanan açıklamada, "Ateşkesin geçici bir önlem değil taraflar arasında güvenliği, sürdürülebilir bir arada yaşamayı ve güvenin yeniden tesisini garanti altına alan uzun vadeli siyasi çözüme doğru atılmış bir adım olması gerektiğine inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Özbekistan'ın bundan sonra da Orta Doğu'da barış, istikrar ve insani yardım sağlamayı amaçlayan uluslararası çabalara yapıcı destek vermeye hazır olduğunun altı çizildi.