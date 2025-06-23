Özbekistan Gazeteci Heyeti Bursa'da Temaslarda Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özbekistan'ın Fergana bölgesinden Türkiye'ye gelen gazeteci heyeti, Bursa'nın İznik ilçesinde iki gün süren bir programda çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Program kapsamında yerel gazetelerin ziyareti, tarihi mekanların gezilmesi ve İznik Belediyesi'nde kahvaltı etkinliği yapıldı.

Özbekistan'ın Fergana bölgesinden Türkiye'ye gelen gazeteci heyeti, Bursa'nın İznik ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü koordinasyonuyla, Özbekistan Gazeteciler Birliği Fergana Şubesi mensuplarından oluşan heyet, iki günlük program kapsamında Bursa'da çeşitli temaslarda bulundu.

Programın ilk günü heyet, Bursa'daki bir yerel gazeteyi ziyaret edip kentteki tarihi mekanları gezdi, karşılıklı makale yayımladı.

İkinci gün, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın ev sahipliğinde Özbekistan Dostluk Grubu Başkanı Bursa Milletvekili Osman Mesten ve İznik Kaymakamı Arif Karaman'ın katıldığı bir kahvaltı programın düzenlendi.

İznik Belediyesi'nde ağırlanan heyete İznik hakkında bilgilendirmeler yapıldı, ardından Fergana ile benzer çinicilik geleneğini paylaşan İznik'teki çini atölyeleri, Hacı Özbek Camisi, tarihi ve kültürel mekanları ziyaret edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuat Gölbaşı, bu programın Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin yerel düzeyde güçlendirilmesine katkı sağladığını, özellikle medya ve kültürel miras üzerinden kurulan bu temasın iki ülke halkları arasındaki karşılıklı anlayışı pekiştireceğini ifade etti.

Heyet, Bursa programı sonunda İstanbul'a uğurlandı.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi

ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu

Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Ya barış ya felaket

Trump'tan saldırı sonrası yeni açıklama! Tehdit edip iki seçenek sundu
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı

Taraftarlar şokta! Futbolu bıraktı
Şam'da kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Komşu ülkede kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail Ordusu Lübnan'a saldırdı! Evi havaya uçurdular

İsrail durmak bilmiyor! Şimdi de o ülkeye saldırdılar
Nereden nereye! 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor

Nereden nereye! 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.