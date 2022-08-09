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Özbekistan erkek takımı 44. Dünya Satranç Olimpiyatı galibi oldu

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Özbekistan erkek takımı 44. Dünya Satranç Olimpiyatı galibi oldu

Özbekistan erkek takımı Hindistan'da düzenlenen 44. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda altın madalya kazanarak, tarihinde ilk kez Dünya Satranç Olimpiyatı galibi oldu.

Özbekistan erkek takımı Hindistan'da düzenlenen 44. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda altın madalya kazanarak, tarihinde ilk kez Dünya Satranç Olimpiyatı galibi oldu.

Özbekistan Satranç Federasyonu Başkanı Alişir Sadullayev, yaptığı yazılı açıklamada, Hindistan'ın Chennai kentinde düzenlenen 44. Dünya Satranç Olimpiyatı 11. turunda Özbekistan satranç erkek takımının Hollanda ile karşılaştığını belirtti.

Hollanda karşısında 3 beraberlik ve 1 galibiyet ile kazanan Özbekistan erkek takımının altın madalya elde ettiğini kaydeden Sadullayev, böylece Özbekistan erkek takımının tarihinde ilk defa Dünya Satranç Olimpiyatı galibi olduğunu ifade etti.

44. Dünya Satranç Olimpiyatı'ndaki karşılaşmalarda yenilgiye uğramayan tek takım olduklarını vurgulayan Sadullayev, satranç olimpiyatında Özbekistan'ın 19 puanla birinci, Ermenistan'ın ikinci, Hindistan ikinci takımının ise üçüncü olduğunu aktardı.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

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