Özbekistan, Enerji Kıtlığı Nedeniyle Türkmenistan'dan Doğalgaz İthalatını Artıracak
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TAŞKENT, 14 Aralık (Xinhua) -- Özbekistan medyasının Salı günü bildirdiğine göre, Özbekistan soğuk kış aylarında artan iç talebi karşılamak için Türkmenistan'dan fazladan 1,5 milyar metreküp doğalgaz ithal edecek.
TAŞKENT, 14 Aralık (Xinhua) -- Özbekistan medyasının Salı günü bildirdiğine göre, Özbekistan soğuk kış aylarında artan iç talebi karşılamak için Türkmenistan'dan fazladan 1,5 milyar metreküp doğalgaz ithal edecek.
Devlete bağlı "Yangi Uzbekiston" gazetesi, doğalgaz ithalatına ilişkin anlaşmanın Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Pazartesi günü imzalandığını yazdı.
Haberde, anlaşmanın uygulanmasının bu yoğun nüfuslu Orta Asya devletindeki enerji sorununun kış aylarında çözülmesine yardımcı olacağı belirtildi.
Özbek enerji yetkilileri geçen hafta, Özbekistan'ın enerji kıtlığı nedeniyle doğalgaz ihracatını durdurduğunu söylemişti.