Özbekistan ekonomisi 2025'te yüzde 7,7 büyüdü

Özbekistan ekonomisi 2022 yılını yüzde 7,7 büyüme ile kapatırken, enflasyon oranı yüzde 7,3 olarak kaydedildi. Ülkenin GSYİH'sı 147 milyar dolara ulaştı ve dış ticaret hacmi yüzde 20,7 oranında büyüme gösterdi.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi verilerine göre, 2025 yılında ülke ekonomisi yüzde 7,7 büyüme gösterirken, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) ise 147 milyar dolara ulaştı.

Geçen sene ülkede sanayi üretimi yüzde 6,8, hizmetler sektörü yüzde 14,7, inşaat sektörü yüzde 14,2, tarım, orman ve balıkçılık sektörü yüzde 4,4, yük taşımacılığı yüzde 1,9, yolcu taşımacılığı yüzde 5,8, perakende satışlar yüzde 11,2 artarken, kişi başına düşen gelir ise yüzde 9,2 artış gösterdi.

2025'te toplam dış ticaret hacmi 2024'e göre yüzde 20,7 oranında büyüme kaydederken, bu çerçevede ihracat hacmi yüzde 24, ithalat hacmi ise yüzde 18,5 arttı.

Bu dönemde yıllık enflasyon oranı yüzde 7,3 olarak gerçekleşti.

Kovid-19 salgını öncesi yıllık yüzde 5-6 büyüyen Özbekistan ekonomisi, 2020'de yüzde 1,6, 2021'de yüzde 7, 2022'de yüzde 5,7, 2023'te yüzde 6, 2024'te ise yüzde 6,7 büyüme göstermişti.

