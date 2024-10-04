Üye Girişi
Haberler

Özbekistan Devlet Tiyatrosu İstanbul'da Sahnede

Özbekistan Devlet Tiyatrosu İstanbul'da Sahnede
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Özbekistan Alisher Navoi Devlet Akademik Bolşoy Opera ve Bale Tiyatrosu, Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluştu. Gösteride bale ve orkestra performansları sergilendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Özbekistan'ın ulusal sanat kurumu Özbekistan Alisher Navoi Devlet Akademik Bolşoy Opera ve Bale Tiyatrosu, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu.

Gösterinin ilk bölümünde sahneye çıkan bale topluluğu, İgor Stravinski'nin "Bahar Ayini" eserini yorumlarken ikinci bölümde ise senfonik orkestra ve opera solistleri dünya operalarından seçkin eserleri seslendirdi.

Şef Viachaslau Chernukha, gösteri öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Özbekistan arasındaki iş birliğinin önemine işaret ederek, "Burada olmak ve bu muhteşem kültür sarayında gösteri yapmak bizim için büyük bir onur. Elbette biraz stresliyiz. Umarım Türk izleyiciler için ilgi çekici bir gösteri olur. Belki bu gösteri yeni sanatçılar için bir başlangıç olur." dedi.

Büyük bir ekiple çalıştıklarını dile getiren Chernukha, "Gösteri iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm bale gösterisi. Bu bölümde yaklaşık 50 balerin yer alıyor. İkinci bölüm ise orkestra. Bu bölümde de yaklaşık 80 kişi yer alıyor. Toplam 130 kişiden fazla bir ekiple bu gösteriyi yapıyoruz." diye konuştu.

"Türkiye ile Özbekistan'ın müzik tarzları birbirine benziyor"

Gösteride Özbekistan operasından ve kültüründen bazı müziklerin de yer alığını dile getiren Chernukha, şunları kaydetti:

"Bu gösterinin ilginç bir tarzı var. Genelde bale ve filarmoni konserini bir arada görmeyiz. İkinci bölümde Avrupa, Özbek ve Rus müziği yer alıyor. Özbekistan benim için yeni bir yer. Yaklaşık 6 aydır oradayım. Türkiye'de 20 yıl önce çalışmıştım ve en son 3 ay önce Ankara'da bir gösteri yaptık. Türkiye'yi Özbekistan'dan daha iyi biliyorum. Aynı kültüre sahip değiller ama çok fazla benzerlikler var. Geleneksel müzik tarzları da birbirine benziyor."

Chernukha, gelecekte farklı projeler organize etmek istediğini belirterek, "Türkiye'yi uzun zamandır çok seviyorum. Duygusal olarak çok sıcak hissettiriyor. İnsanlar, müzik ve yemekler çok güzel." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel

Uluslararası İlişkiler Kültür Sanat Özbekistan Etkinlik istanbul Güncel Kültür Turizm Sanat Müzik

Dünyanın gözü Hamaney'in 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesinde

Dünyanın gözü 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesinde

 Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu

Silahların bile engelleyemediği bomba yüklü tekne İngiliz tankerini böyle havaya uçurdu

 Tuzla'daki operasyonda polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı

İstanbul'da sıcak dakikalar! Çete lideri polisle çatıştı, 1 polis yaralı
Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar

Dünyaca ünlü hamburger zincirinin Türkiye'deki şubesinde büyük skandal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KARADUT 3. BÖLÜM FRAGMAN! Karadut 3. bölüm fragmanı izle! Karadut yeni bölümde neler olacak? KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI: KPSS Ortaöğretim sonucu sorgula! KPSS ortaöğretim 50 puanla nereye atanırım? KPSS SONUÇLARI SORGULAMA 4 EKİM! KPSS ortaöğretim sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? (sonuc.osym.gov.tr) Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar 21. Bölüm fragmanı izle! BORSADA SON DURUM | 4 Ekim borsada son durum nedir? Borsa düştü mü? Çeyrek altın ne kadar? 4 Ekim güncel altın fiyatları! Gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? KPSS Ortaöğretim meslekleri neler? KPSS Ortaöğretim puanı nedir? Az önce deprem mi oldu? 4 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst Beşiktaş- Frankfurt maçı sonrası ne dedi? 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nasıl ortaya çıkmıştır? Hayvan hakları neler?
title