Özbekistan'dan Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı yılın 10 ayında yüzde 16,3 arttı

Özbekistan'dan Türkiye'ye gelenlerin sayısı, 2025'in ocak-ekim aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 artarak 230 bini geçti.

??????? Özbekistan Milli İstatistik Komitesi, 2025 yılının ilk 10 ayında Türkiye'yi ziyaret eden Özbekistan vatandaşlarının sayısını açıkladı.

Söz konusu verilere göre bu yılın ocak-ekim döneminde 230 bin 884 Özbekistan vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etti.

Bu yılın 10 ayında Türkiye'ye gelen Özbek vatandaşı sayısı 2024 yılının ocak-ekim dönemine göre 32,3 bin kişi veya yüzde 16,3 oranında artış göstermiş oldu.

Özbekistan vatandaşlarının 172,4 bini turizm amaçlı, 51,3 bini akraba ziyareti için, 3,3 bini tedavi için, 2,3 bini ise eğitim amaçlı Türkiye'de bulundu.

2023 yılında 188 bine yakın Özbekistan vatandaşı Türkiye'yi ziyaret ederken, geçen sene bu rakam yüzde 22 artışla 229 bin 300'e ulaşmıştı.