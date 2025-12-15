Haberler

Özbekistan'dan Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı yılın 10 ayında yüzde 16,3 arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025 yılının ocak-ekim döneminde Özbekistan'dan Türkiye'ye gelenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 artarak 230 bini geçti. Özbekistan vatandaşlarının büyük çoğunluğu turizm amaçlı seyahat etti.

Özbekistan'dan Türkiye'ye gelenlerin sayısı, 2025'in ocak-ekim aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 artarak 230 bini geçti.

??????? Özbekistan Milli İstatistik Komitesi, 2025 yılının ilk 10 ayında Türkiye'yi ziyaret eden Özbekistan vatandaşlarının sayısını açıkladı.

Söz konusu verilere göre bu yılın ocak-ekim döneminde 230 bin 884 Özbekistan vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etti.

Bu yılın 10 ayında Türkiye'ye gelen Özbek vatandaşı sayısı 2024 yılının ocak-ekim dönemine göre 32,3 bin kişi veya yüzde 16,3 oranında artış göstermiş oldu.

Özbekistan vatandaşlarının 172,4 bini turizm amaçlı, 51,3 bini akraba ziyareti için, 3,3 bini tedavi için, 2,3 bini ise eğitim amaçlı Türkiye'de bulundu.

2023 yılında 188 bine yakın Özbekistan vatandaşı Türkiye'yi ziyaret ederken, geçen sene bu rakam yüzde 22 artışla 229 bin 300'e ulaşmıştı.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Burak Yılmaz'ın yerine geçecek antrenör belli oldu

Burak Yılmaz'ın yerine geçecek antrenör belli oldu
Üsküdar'da yeni başkan eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti iddiası

Olay iddia: Eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti
Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası

Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi

Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi
Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin koltuğunda hareketsiz halde buldu

Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin fark etti, polis harekete geçti
Enver Aysever ile İmamoğlu arasında tartışma mı çıktı mı? Gündem olan iddiaya yanıt

Aysever ile İmamoğlu arasında gerilim mi yaşandı? Olay iddiaya yanıt
ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Çin insansız denizaltıları test etmeye başladı

ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Testlere resmen başladılar
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığında kirli provokasyon
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

Evin en güzel odasında onları besliyor: Kilosu 10 bin lira
title