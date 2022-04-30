Özbekistan'dan Ramazan Bayramı öncesinde Afganistan'a 4 bin ton insani yardım

Özbekistan, Ramazan Bayramı öncesinde Afganistan'a 4 bin ton insani yardım gönderdi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, buğday, un, pirinç, şeker ve konserve ürünleri, giysi, temel ihtiyaç malları ile 100 bin doz Kovid-19 aşısının aralarında bulunduğu 4 bin ton insani yardım malzemesi Ramazan Bayramı öncesinde Afganistan'a ulaştırıldı.

Özbekistan'ın Afganistan Özel Temsilcisi İsmetulla Ergaşev ile Surhanderya Valisi Tora Babalov'un refakat ettiği insani yardım, Afganistan'ın Hayratan kentine demir yoluyla ulaştırılarak Afgan makamlarına teslim edildi.

İnsani yardımı teslim alan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, zorlu bir dönemde Afgan halkına verdiği büyük önem ve yardımdan dolayı Özbekistan hükümetine teşekkür ederek, Özbekistan'ın Afgan halkı ile kardeşlik ilişkilerinin tüm dünyaya örnek oluşturacağını belirtti.

Mücahid, "Bu, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın, geleceğini bugün yeniden inşa etmekte olan Afgan halkına yönelik dostane ve kardeşlik politikasının doğasını gösteriyor." dedi.

Belh Valisi Kudretullah Ebu Hamza da insani yardımın zamanında ve ülke halkının buna çok ihtiyacı olduğunu bir dönemde verildiğini kaydederek, "Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın bu desteği, kelimenin tam anlamıyla binlerce vatandaşımızın hayatını kurtarmaya ve onlara güven vermeye hizmet ediyor. Hiçbir yabancı liderin Afganistan için Şevket Mirziyoyev'den daha fazlasını yaptığını düşünmüyorum. Bizler de Özbek-Afgan sınırında güvenlik ve istikrarı sağlamak için mümkün olan her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.