Özbekistan'dan Orta Doğu İçin Barış Çağrısı

Özbekistan, Orta Doğu'daki durumla ilgili tüm tarafları barış için harekete geçme ve durumu karşılıklı müzakerelerle çözme çağrısında bulundu.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'daki nükleer tesislerine saldırmasının ardından yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Özbekistan'ın Orta Doğu'daki durumun hızla tırmanmasından derin endişe duyduğu kaydedilirken, " Özbekistan, bölgedeki tüm tarafları barış için harekete geçmeye ve durumu karşılıklı müzakerelerle çözmeye çağırıyor." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, Özbekistan vatandaşlarına İsrail ve İran'a seyahat etmekten kaçınmaları, bu ülkelerde bulunanların ise daha güvenli bölgelere geçmeleri istendi.

Daha önce Özbekistan Dışişleri Bakanlığı İran'daki 100'e yakın Özbek vatandaşının, Azerbaycan ve Türkmenistan üzerinden tahliye edildiğini bildirmişti.