Özbekistan'dan Orta Doğu İçin Barış Çağrısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özbekistan, Orta Doğu'daki artan gerginlikler nedeniyle tüm tarafları müzakerelere davet etti ve vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu.

Özbekistan, Orta Doğu'daki durumla ilgili tüm tarafları barış için harekete geçme ve durumu karşılıklı müzakerelerle çözme çağrısında bulundu.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'daki nükleer tesislerine saldırmasının ardından yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Özbekistan'ın Orta Doğu'daki durumun hızla tırmanmasından derin endişe duyduğu kaydedilirken, " Özbekistan, bölgedeki tüm tarafları barış için harekete geçmeye ve durumu karşılıklı müzakerelerle çözmeye çağırıyor." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, Özbekistan vatandaşlarına İsrail ve İran'a seyahat etmekten kaçınmaları, bu ülkelerde bulunanların ise daha güvenli bölgelere geçmeleri istendi.

Daha önce Özbekistan Dışişleri Bakanlığı İran'daki 100'e yakın Özbek vatandaşının, Azerbaycan ve Türkmenistan üzerinden tahliye edildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
Dünyanın en pahalı yiyeceği! Kilosu 45 bin lira, sadece 2 çay kaşığı üretilebiliyor

Dünyanın en pahalı yiyeceği! 45 bin liraya satılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Ordusu Lübnan'a saldırdı! Evi havaya uçurdular

İsrail durmak bilmiyor! Şimdi de o ülkeye saldırdılar
İran'ın Hürmüz Boğazı kararına ABD'den ilk tepki: Çin'in büyük bedel ödeyeceği bir karar olur

Hürmüz kararına ABD'den ilk tepki: Özellikle bir ülke çok etkilenir
Yolcu otobüsünde skandal olay! Genç kadını otobanda indirip darbettiler

Genç kadını önce darbettiler, sonra yol ortasında bırakıp gittiler
Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi

Ağlama Duvarı'nda bir kişiye dua etti, dünyanın beklediği mesajı verdi
Nefes kesen seri sona erdi! İşte NBA şampiyonu

Nefes kesen seri sona erdi! İşte NBA şampiyonu
İran'a saldırı ABD'yi karıştırdı! Sokaklara döküldüler

İran'a saldırı ABD'yi karıştırdı! Sokaklara döküldüler
Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış

Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.