Özbekistan'dan İsrail'in Katar'a Yönelik Saldırısına Kınama

Özbekistan, İsrail'in Katar'ın Doha kentindeki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını kınayarak, bu eylemlerin Katar'ın egemenliğine ve güvenliğine bir ihlal olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı, bu tür saldırıların uluslararası hukuka saygısızlık olduğunu vurguladı.

Özbekistan, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını kınayarak, bu saldırıların Katar'ın egemenliği, sınırlarının dokunulmazlığı ve güvenliğinin ihlali olarak nitelendirdi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına ilişkin, "Özbekistan İsrail'in Doha'daki bir yerleşim alanına yönelik saldırısını kınıyor ve bunun Katar Devleti'nin egemenliğine bir ihlal, sınırlarının dokunulmazlığına ve güvenliğine bir saldırı olduğunu değerlendiriyor." ifadesine yer verildi.

Bu saldırıların kesinlikle kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Nizamı ve uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerine ciddi bir saygısızlık teşkil ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "Özbekistan, uluslararası ilişkilerde her türlü güç kullanımına ve Orta Doğu'daki karmaşık durumu daha da kötüleştirecek adımlara kararlılıkla karşı çıkmaktadır." ifadesini kullandı.???????

