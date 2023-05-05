Özbekistan'daki Türk seçmenler 14 Mayıs seçimleri için sandık başında

Özbekistan'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de ?14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gitti.

Özbekistan'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de ? 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gitti.

Türk seçmenler, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği ile Semerkant Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda TSİ 07.00'de oy kullanmaya başladı.

Oy vermek için sandığa gelen vatandaşlar, Taşkent Büyükelçiliğinin önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, oyunu kullanmasının ardından Türk gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için Özbekistan'daki Türk vatandaşlarının 3 gün boyunca oy kullanabileceklerini söyledi.

Bekar, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki demokratik haklarını kullanmalarını istediklerini ve buna çok önem verdiklerini kaydederek, bunun için gerekli altyapıyı oluşturduklarını belirtti.

Bekar, Taşkent Büyükelçiliği bünyesinde iki, Semerkant Başkonsolosluğunda bir olmak üzere ülke genelinde 3 sandık kurulduğunu sözlerine ekledi.

Oy verme işleminin 7 Mayıs akşam sona ereceği Özbekistan'da toplam 3 bin 239 kayıtlı seçmen bulunuyor.