Özbekistan'daki Aşırı Sıcaklar Yüzünden 4 Binden Fazla Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Haberler

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Özbekistan'daki Aşırı Sıcaklar Yüzünden 4 Binden Fazla Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Xinhua - Güncel
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Özbekistan'daki Aşırı Sıcaklar Yüzünden 4 Binden Fazla Kişi Hastaneye Kaldırıldı

TAŞKENT, 21 Temmuz (Xinhua) -- Özbekistan Sağlık Bakanlığı basın servisi Çarşamba günü, ülkede 17 Temmuz'dan bu yana devam eden sıcak hava dalgasının neden olduğu hastalıklar nedeniyle üç günde 4.000'den fazla kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

TAŞKENT, 21 Temmuz (Xinhua) -- Özbekistan Sağlık Bakanlığı basın servisi Çarşamba günü, ülkede 17 Temmuz'dan bu yana devam eden sıcak hava dalgasının neden olduğu hastalıklar nedeniyle üç günde 4.000'den fazla kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Aşırı derecede karasal iklime sahip bu Orta Asya ülkesinde rekor kıran sıcak hava dalgasının hafta boyunca devam etmesi ve ülkenin güney kesimleri ile çöl bölgelerinde 45 ve 47 santigrat dereceye ulaşması bekleniyor. Aşırı sıcakların kronik hastalıkları olan kişilerin sağlığı için bir tehdit oluşturduğunu belirten bakanlık, insanlara gün içinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, daha fazla sıvı tüketmelerini, yağlı gıdalardan uzak durmalarını ve daha fazla meyve ve sebze yemelerini tavsiye etti.

Xinhua / Güncel

Sağlık Bakanlığı Özbekistan Orta Asya Güncel Haberler

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