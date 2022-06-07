Özbekistan'da yabancılar için Kovid-19 ile ilgili kısıtlamalar tamamen kaldırılacak - Haberler

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Özbekistan'da yabancılar için Kovid-19 ile ilgili kısıtlamalar tamamen kaldırılacak

AA - Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
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Özbekistan'da yabancılar için Kovid-19 ile ilgili kısıtlamalar tamamen kaldırılacak

Özbekistan'da Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararıyla ülkeye gelecek yabancılara uygulanan Kovid-19 ile ilgili tüm tedbir ve kısıtlamalar 10 Haziran'dan itibaren kaldırılacak.

Özbekistan'da Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararıyla ülkeye gelecek yabancılara uygulanan Kovid-19 ile ilgili tüm tedbir ve kısıtlamalar 10 Haziran'dan itibaren kaldırılacak.

Buna göre, kara yolu, tren ve uçakla ülkeye geleceklerin negatif PCR test sonucunu veya aşılandığına dair belgeyi ibraz etme zorunluluğu kaldırılacak, ayrıca test sonucu veya aşılandığına dair belgesi olmayanların Kovid-19 testine tabi tutulması uygulaması da kaldırılacak.

Son dönemde Kovid-19 vakalarının çok az sayıda görülmesi üzerine 1 Mart itibarıyla maske takma zorunluluğu kaldırılan ülkede, söz konusu kararla, Kovid-19 salgını ile ilgili en son kısıtlamalar da kaldırılmış olacak.

Özbekistan'da son 24 saatte 6 yeni virüs vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 239 bin 141'e yükseldi.

???????Kovid-19 salgınının başından bu yana ülkede toplam 237 bin 349 kişi iyileşti, 1637 kişi virüs nedeniyle vefat etti.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

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