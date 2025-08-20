Özbekistan'da Xi Jinping'in İnsan Hakları Kitabı Tanıtıldı
Taşkent'te 'Xi Jinping: İnsan Haklarına Saygı ve İnsan Haklarını Koruma' kitabının Özbekçe baskısının tanıtım töreni yapıldı. Törende ayrıca insan hakları konusunda bir seminer düzenlendi.
TAŞKENT, 20 Ağustos (Xinhua) -- Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te " Xi Jinping : İnsan Haklarına Saygı ve İnsan Haklarını Koruma" adlı kitabın Özbekçe baskısının tanıtım töreni, 19 Ağustos 2025.
Tören kapsamında insan haklarıyla ilgili bir seminer de düzenlendi. (Fotoğraf: Zafar Khalilov/Xinhua)
