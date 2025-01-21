Özbekistan'da Uluslararasılaşma Çalıştayı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te "Küresel Üniversitelerde Uluslararasılaşma, Araştırma ve Kalite Yönetimi: Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Stratejik Yaklaşımlar" konulu çalıştay düzenlendi.

Avrasya Üniversiteler Birliğinin (EURAS) Taşkent Devlet Transport Üniversitesi işbirliğinde düzenlediği çalıştaya, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, EURAS Başkanı Mustafa Aydın, Taşkent Devlet Transport Üniversitesi Rektör Yardımcısı Abdulaziz Gulamov ile Özbek ve Türk bilim insanları katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Büyükelçi Bekar, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde gelişerek devam ettiğini söyleyerek, iki ülke arasında yükseköğrenim alanındaki işbirliğinin de aynı şekilde geliştiğini, üniversitelerarası ilişkilerin her geçen gün daha da derinleştiğini belirtti.

Çalıştayın Özbekistan'da düzenlenmesinin anlamlı olduğunu ifade eden Bekar, "Özbekistan, dünya eğitim ve bilim tarihine, aynı zamanda Avrasya bütünleşme sürecine önemli katkılar yapan ve yapmaya devam eden bir ülkedir. Çok zengin kültür ve tarihe sahip bir ülkedir. İbni Sina, İmam Buhari, Harezmi, Biruni, Uluğbey, Ali Şir Nevai gibi dünyaca bilinen büyük bilim insanları ve filozoflar yetiştirmiş bir ülkedir." dedi.

Bekar, Özbekistan'ın son yıllarda Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in liderliğinde yükseköğrenim alanında büyük değişim ve reformlar gerçekleştirdiğini belirterek, Özbekistan'ın genç ve dinamik nüfusuyla yükseköğrenim alanında bölgesinde lider ülke olma yolunda ilerlediğini vurguladı.

"Bütün Türk dünyasına ışık buradan yayıldı"

Aydın da EURAS'ın çalıştayı farklı ülkelerde gerçekleştirdiğini söyleyerek, temel amaçlarının çeşitli üniversitelerin bilgi ve deneyimlerinden istifade ederek dünyanın yükseköğretimde nereye doğru gittiği konusunda bir sonuca ulaşmak olduğunu belirtti.

Özbekistan'ın önemini anlatan Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özbekistan bizlerin ana yurdu. Fakat ana yurttan daha önemli özelliği de var. Bütün Türk dünyasına ışık buradan yayıldı. İlim, irfan ve kültür merkezi oldu. Buradan çıkan ilim öncüleri, ilim akıncıları Türk dünyasına dağılarak o ilmi, ışığı, kültürü yaydılar. Dolayısıyla Özbekistan'ın bundan dolayı ayrı bir önemi var. Ayrıca, Özbekistan'ın bu anlamda bir sorumluluğu da var. Madem, o alimlerin torunlarıyız, omuzlarımızda onların yükünü da taşımak zorundayız. O sorumluluk içerisinde öncelikle Türk dünyasına, daha sonra da Avrasya coğrafyasına o ilmi taşımakla, köprü yapmakla yükümlülüğümüz, sorumluluğumuz var."

Gulamov ise çalıştayın Özbekistan'da düzenlenmesinin ülkedeki bilim ve inovasyonun geliştirilmesi açısından çok önemli olduğunu ifade ederek, farklı üniversiteler arasında bilgi ve tecrübe değişimi açısından da önemli bir rol oynayacak çalıştayın aynı zamanda bilim insanları için faydalı olacağını belirtti.