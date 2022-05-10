Özbekistan'da Uluslararası Taşkent Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi başladı.

Taşkent Kimya Teknoloji Enstitüsü ile Ankara merkezli İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD) tarafından tertip edilen bilimsel kongreye, 26 ülkeden 100'den fazla uzman ve bilim insanı katılıyor.

Kongrenin açılışında konuşan Taşkent Kimya-Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Batır Usmanov, son yıllarda Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin giderek geliştiğini ifade ederek, bu çerçevede iki ülke arasındaki bilimsel ve eğitim alanından iş birliğinin de belirgin ölçüde arttığını belirtti.

Dünyanın birçok ülkesinden 100'den fazla bilim insanının kongrede sunum yapacağını vurgulayan Usmanov, kongrenin Özbek ve Türk bilim insanları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

İKSAD Enstitüsü Müdürü Dr. Mustafa Latif Emek de Özbekistan'ın, geçmişten bu yana bölgede ve dünyada medeniyetin beşiği, bu topraklarda yetişen alimlerin medeniyet, bilim, astronomi, tıp, felsefe gibi birçok alanda tüm dünyaya ilham kaynağı olduğuna dikkati çekerek, dünyanın pek çok yerindeki önde gelen bilim insanlarının bu topraklarda yetişen alimlerin talebeleri olduğunu, onlardan etkilendiğini kaydetti.

Emek, "Bugün yine Özbek bilim insanlarının gayretleri neticesinde gerçekleştirilen bu kongre sayesinde bir kez daha Özbekistan'ın, bir bilim merkezi ve Özbek bilim insanlarının çalışmalarının 26 ülkeden bilim adamlarının çalışmalarıyla buluştuğu bu kongre vesilesiyle çok sayıda üniversite ve bilim insanıyla iş birliğinde çalışılabilecek bir platform olduğu inancındayım." dedi.

Emek, kongrede elde edilecek sunum ve verilerin özellikle fen bilimleri, matematik, sosyal bilimler gibi farklı alanlardaki çalışmalarda çok faydalı olacağını söyledi.

Türkiye'den çok sayıda bilim insanının katıldığı kongre kapsamında katılımcılar 2 gün boyunca farklı oturumlarda sunumlarını yapacak.