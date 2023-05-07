Özbekistan'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi

Özbekistan'da yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemleri tamamlandı.

Özbekistan'da yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemleri tamamlandı.

Özbekistan'daki Türk seçmenler, Taşkent Büyükelçiliği ile Semerkant Başkonsolosluğu'nda kurulan sandıklarda 5-7 Mayıs tarihlerinde oylarını kullandı.

Oy kullanma işlemlerinin bugün yerel saatle 21.00'de tamamlanmasının ardından sandıklar kapandı. Oy pusulaları, sandık komisyonu ve müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konuldu.

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar Semerkant'ta oyunu kullandı

Bu arada, Nobel Ödüllü Türk bilim insanı Prof.Dr. Aziz Sancar, adının verildiği Özbekistan'daki bir üniversite laboratuvarının açılışına katılmak üzere bulunduğu Semerkant'ta, başkonsolosluk binasında kurulan sandığa giderek oyunu kullandı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı toplam 3 bin 239 kayıtlı seçmenin bulunduğu Özbekistan'da, ikisi Taşkent'te, biri Semerkant'ta toplam 3 sandık kurulmuştu.???????