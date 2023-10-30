Özbekistan'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar'ın ev sahipliğinde Taşkent'teki bir otelde gerçekleştirilen resepsiyona, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Özbekistan Senato Başkanı 1. Yardımcısı Sadık Safayev, yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Özbekistan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı gösterildi.

Taşkent Büyükelçisi Bekar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü ortak medeniyetin kaynağı ata yurdu Özbekistan'da kutluyor olmanın, kendileri için büyük bir onur ve ayrıcalık olduğunu kaydederek, "Milletimiz 1923'te, yüzyıllar boyunca Anadolu ve geniş komşu coğrafyalar üzerinde hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasını devralarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ilan etmiş ve modern Türk Devleti'nin temellerini atmıştır." dedi.

Bu yıl aynı zamanda Hariciye Teşkilatının da 500. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını aktaran Bekar, Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanları için canlarını feda eden tüm şehitleri saygı ve rahmetle andığını dile getirdi.

Bekar, "Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in dirayetli liderliğinde Özbekistan'ın içinden geçmekte olduğu reform ve dönüşüm sürecini tüm gücümüzle desteklediğimizi vurgulamak isterim." diye konuştu.

Her geçen gün artan küresel belirsizlikler ve tehditlere rağmen, istikrar ve barış kaynağı olarak Özbekistan'ın, bölgesel ve uluslararası güvenlik ve düzene olumlu katkılar sunduğuna işaret eden Bekar, " Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını ve Özbekistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 32. yılını kutladığımız bugünlerde, ikili ilişkilerimiz, stratejik ortaklık temelinde mükemmel bir seviyede gelişmektedir." ifadesini kullandı.

İkili ilişkilerin bu noktaya gelmesinde, hiç şüphesiz, iki ülke cumhurbaşkanları arasında tesis edilen karşılıklı sevgi, saygı ve güvenin önemli rol oynadığını dile getiren Bekar, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 2022 yılında Özbekistan'a düzenlediği üç devlet ziyareti ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev'in 2023 yılının ilk altı ayında ülkemize gerçekleştirdiği iki ziyaret olmak üzere, iki ülke arasında her düzeyde gerçekleştirilen sayısız temas sayesinde işbirliğimizin kapsamı genişlemekte ve derinleşmektedir. Tarihin hiçbir evresinde ikili ilişkilerimiz bugünkü kadar üst seviyeye yükselmemişti. Türkiye ve Özbekistan arasında her alanda gelişen ilişkilerin yalnızca ülkelerimizin değil komşularımızın da refah, barış ve istikrarına büyük katkılar yapacağına inanıyoruz."

Çok sayıda davetlinin yer aldığı resepsiyonda, katılımcılara Türk mutfağından çeşitli lezzetler ikram edildi.