Özbekistan'da Türkistan'ın rolü konulu uluslararası konferans başladı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te "Türk halkları tarihinde Türkistan'ın rolü" başlıklı uluslararası konferansı başladı.

Konferansı, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Türk Devletleri Coğrafya Konseyi ve Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi organize etti.

Konferansa, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, TDT Genel Sekreter Yardımcısı Mirvahid Azimov, Türk Devletleri Coğrafya Konseyi Genel Sekreteri Aybek Narinbayev, Gazetecilik ve Kitle İletişim Üniversitesi Rektörü Şerzad Kudrathocayev, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Abdülhamit Avşar, Özbekistan Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü Müdürü Azamat Ziya, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Türk devlet ve topluluklarından çok sayıda bilim insanı katıldı.

Konferansın açılışında konuşan rektör Kudrathocayev, konferansın Türk kültürü ve medeniyetinin merkezlerinden biri olan Taşkent'te yapılmasının ve konferansa Türk devletlerinden önemli bilim insanlarının katılmasının sevindirici olduğunu belirtti.

Kudrathocayev, üniversitesinin Türk Üniversiteler Birliğine üye olmak istediğini ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüğünü kaydederek, söz konusu konferansın bu çerçevede düzenledikleri ilk etkinlik olduğunu ifade etti.

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf ise Türkistan'ın Türk halkları tarihindeki önemine değinerek, "Türk halkları tarihinden Türkistan'ı çıkarırsanız, geriye bir şey kalmaz. Hatta dünya medeniyet tarihinden Türkistan'ı çıkarırsak, geriye yine bir şey kalmaz. O bakımdan çok önemli bir coğrafyada, çok önemli bir bölgede ve Türkistan'ın tam kalbinde Özbekistan'da böyle bir konunun ele alınıyor olması manidardır, önemlidir." dedi.

Yusuf, bilim insanlarının bu birlikteliğinin Türk dünyasının geleceğine hizmet edeceğini dile getirdi.

Yarın sona erecek olan konferansta, Türkistan'da siyaset ve yönetim, Türk devletçilik geleneklerinin temelleri, Ortaçağ döneminde Türkistan'da bilim ve kültür, Türkistan'ın mimari yapıları ve sanatı, Türkistan'ın Türk halklarının hayatındaki rolü ve önemi gibi konularda oturumlar düzenlenecek.