Özbekistan'da Tıbbi Sülük Araştırma Merkezi Kuruldu

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Andican Devlet Üniversitesi ortaklığında Özbekistan'da Tıbbi Sülük Araştırma Merkezi kuruldu. Merkez, uygulamalı eğitimlerle Orta Asya'daki bilimsel çalışmalara katkıda bulunmayı hedefliyor.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) bünyesinde kurulan Tıbbi Sülük Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜLMER) ile Andican Devlet Üniversitesi ortaklığında Özbekistan'da "Tıbbi Sülük Araştırma Merkezi" kuruldu.

ISUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, merkez tarafından 2022'de başlatılan "Uygulamalı Tıbbi Sülük Yetiştiriciliği Eğitim Programı" kapsamında bugüne kadar Türkiye'deki 40 ilden ve Özbekistan'dan gelen 142 kursiyer eğitim aldı.

Çalışmalar kapsamında, Andican Devlet Üniversitesi akademisyenleri, SÜLMER Müdürü Doç. Dr. Mustafa Ceylan'ın danışmanlığında proje desteği alarak, ülkelerinde "Tıbbi Sülük Araştırma Merkezi"ni kurdu.

Ceylan, merkezin açılışında yaptığı konuşmada, eğitimlerde tıbbi sülük yetiştiriciliğinin teknik ayrıntılarını ve karşılaşılabilecek sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktardıklarını belirtti.

Geçen yıl düzenlenen programa Özbekistan'dan 5 akademisyenin katıldığını ve ülkelerinde laboratuvar kurduklarını bildiren Ceylan, " Orta Asya'da kurulan ilk Tıbbi Sülük Araştırma Merkezi, bölgedeki bilimsel çalışmalara ve sağlık hizmetlerine katkı sağlayacak. Üniversitemiz yalnızca teorik değil uygulamalı eğitimlerle de öne çıkıyor. Orta Asya ata topraklarımız. Bu coğrafyaya katkı sunabilmek gurur verici." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
