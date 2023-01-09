Özbekistan'da soğuk hava nedeniyle yarıyıl tatili 17 Ocak'a kadar uzatıldı

Özbekistan'da soğuk hava sebebiyle okullarda yarıyıl tatili 17 Ocak'a uzatıldı.

Özbekistan hükümetinden yapılan açıklamada, ülkede havaların aşırı soğuması nedeniyle kreş, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde 9 Ocak'a kadar olan yarıyıl tatilinin 17 Ocak'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, okulların 18 Ocak'ta başlayacağı bildirildi.

Özbekistan Meteoroloji Kurumu, ülkede 17 Ocak'a kadar havaların aşırı soğuyacağını ve sıcaklığın eksi 20 dereceye kadar düşebileceğini bildirmişti.

Ülkedeki okullarda 29 Aralık ile 9 Ocak tarihleri arası yarıyıl tatili ilan edilmişti.??????