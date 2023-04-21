Özbekistan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla 541 mahkum affedildi

Özbekistan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle 541 mahkum affedildi.

Özbekistan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle 541 mahkum affedildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Ramazan Bayramı dolayısıyla "işledikleri suçtan pişman olan ve kesinlikle düzelme yoluna giren mahkumların" affedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre 541 mahkumun yararlanacağı af çerçevesinde 484 hükümlü salıverilecek, 57 hükümlünün ise ceza süreleri kısaltılacak.

Affedilen mahkumların arasında 6 yasa dışı örgüt mensubu, 60 yaş üstü 75 kişi, 136 kadın, 36 yabancı uyruklu da bulunuyor.

Kararnameyle affedilerek tahliye edilen mahkumların topluma uyum sağlaması için ilgili bakanlık ve devlet kurumları görevlendirildi.

Ülkede geçen sene Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle 65 mahkum affedilmişti.

Özbekistan'da Cumhurbaşkanı tarafından ulusal ve dini bayramlar dolayısıyla "işledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren" mahkumlar için af ilan ediliyor.