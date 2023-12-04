Üye Girişi
Haberler

Özbekistan'da organize suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Özbekistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede organize suç çetelerine yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatıldığı belirtildi. Operasyonlar, vatandaşların huzurunu sağlamak ve suç oranını azaltmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Gözaltına alınan kişiler arasında suç çetelerinin önemli isimleri de bulunuyor.

Özbekistan'da, organize suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.

Özbekistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, organize suç çetelerine yönelik ülkede geniş kapsamlı operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bu operasyonların vatandaşların huzurunu sağlamak ve ülkedeki suç oranını azaltmak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Operasyonlarda suç çetelerinin önemli isimlerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, şahısların yasa dışı uyuşturucu bulundurmak ve satmak, dolandırıcılık ve sahtekarlık yapmak, yasa dışı faaliyetlerde bulunmakla suçlandığı dile getirildi.

???????Açıklamada, emniyet güçlerinin ülkede başlattığı operasyonların sürdüğü ifade edilirken, operasyonların diğer detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Güncel

Özbekistan operasyon Güvenlik Suç Operasyon Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hava yağmurlu mu? 4-5 Aralık hava yağmurlu mu? Bu hafta yağmur yağacak mı? MasterChef dün akşam kim elendi? 3 Aralık MasterChef hangi yarışmacı elendi? Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi mi? Alina Boz ve Umut Evirgen çifti ne zaman evlendi? Sedat Ergin kimdir? Halk Tv konuğu Sedat Ergin kaç yaşında, nereli? Sedat Ergin biyografisi! Ekrem İmamoğlu kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Ekrem İmamoğlu kaç yaşında, nereli? Ekrem İmamoğlu biyografisi! Gönül Dağı 117. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 4 ARALIK: TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? 2. Sayfa CANLI İZLE! 4 Aralık Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa son bölümde neler oldu? Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa canlı izle! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2023: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (4 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! YARGI YEKTA KİMDİR? Yargı dizisi "Yekta" Uğur Polat kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı dizi ve filmler nedir? AMARDEEP ANAND KİMDİR? MasterChef konuğu Amardeep Anand kaç yaşında, nereli? PANTENE ALTIN KELEBEK 2023 KAZANANLAR LİSTESİ: 49. Pantene AltIn Kelebek Ödülünü kimler kazandı, kazanan isimler kimler? DOĞUKAN İSLAMOĞLU KİMDİR? AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu neden öldü, kaç yaşında, hayatı ve biyografisi! BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI: BJK yeni başkanı kim oldu 2023? Beşiktaş'ın yeni başkanı kim?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title