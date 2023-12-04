Özbekistan'da organize suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı

Özbekistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede organize suç çetelerine yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatıldığı belirtildi. Operasyonlar, vatandaşların huzurunu sağlamak ve suç oranını azaltmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Gözaltına alınan kişiler arasında suç çetelerinin önemli isimleri de bulunuyor.

Özbekistan'da, organize suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.

Özbekistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, organize suç çetelerine yönelik ülkede geniş kapsamlı operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bu operasyonların vatandaşların huzurunu sağlamak ve ülkedeki suç oranını azaltmak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Operasyonlarda suç çetelerinin önemli isimlerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, şahısların yasa dışı uyuşturucu bulundurmak ve satmak, dolandırıcılık ve sahtekarlık yapmak, yasa dışı faaliyetlerde bulunmakla suçlandığı dile getirildi.

???????Açıklamada, emniyet güçlerinin ülkede başlattığı operasyonların sürdüğü ifade edilirken, operasyonların diğer detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.