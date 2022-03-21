Özbekistan'da Nevruz Bayramı kutlanıyor

Orta Asya halklarınca yüzyıllardır kutlanan ve ilkbaharın müjdecisi olan Nevruz Bayramı Özbekistan'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Nevruz Bayramı dolayısıyla beş gün resmi tatil ilan edilen ülkede, Taşkent'teki Humo Arena Sarayı'nda devlet erkanı, ülkedeki yabancı misyon şefleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı resmi tören düzenlendi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Nevruz Bayramı'nın yüzyıllardır yeni yıl, yeni gün olarak kutlanan milli ve geleneksel bir bayram olduğunu belirterek Kovid-19 salgını nedeniyle son iki yıl boyunca bu bayramı her zamanki gibi yüksek düzeyde kutlayamadıklarını, bu yıl ise artık yenilenme ve doğanın uyanışı olan nevruzu üst düzeyde kutladıklarını söyledi.

Orta Çağ'ın büyük alimi Hakim Tirmzi'nin Navruzname kitabında, nevruzun pazartesiye denk gelmesi halinde, çok yağmur ve kar yağacağını, hasadın bol olacağı bir yıl yaşanacağını yazdığını aktaran Mirziyoyev, bunun pazartesi günü nevruzu kutlayan Özbek halkının isteklerine uygun olduğunu belirtti.

Mirziyoyev, gençlerin bağımsız, özgür ve müreffeh bir vatanda büyüdüğünü söyleyerek "Bu değerler hiç şüphesiz paha biçilmez bir hazine ve büyük bir mutluluk, aynı zamanda sonsuz bir sorumluluktur. Bugün başlatılan büyük işleri yarın sizler sürdüreceksiniz. Artık bu büyük göreve hazır olmalı, çağdaş bilgi ve mesleklerde ustalaşmalı, kutsal ana vatanımızı gözünüz gibi korumalı ve her zaman ona sadık olmalısınız. Çabaladığımız yüksek hedeflere ulaşmak asla kolay olmayacaktır." dedi.

Hedefledikleri Yeni Özbekistan ve Üçüncü Rönesans'ın, halkın büyük kudretinden güç alarak bugünkü ve gelecek nesiller tarafından inşa edileceğini dile getiren Mirziyoyev, "Siz, geleceğin Harezmi, Fergani, Biruni, İbn-i Sina, Uluğbey, Nevai ve Babürleri olarak vatanımızın ihtişamını tüm dünyaya yücelteceksiniz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından ülkeye özgü halk oyunları ve dansların sergilendiği konser düzenlendi. Davetlilere Özbek pilavı ve Nevruz'a özel sümelek tatlısı ikram edildi.

Tabiatın uyandığı, doğanın yenilenerek yeşilliğe büründüğü ve baharın müjdecisi nevruzun gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu 21 Mart'ta kutlandığı Özbekistan'da, halk arasındaki kutlamalar, mart boyunca devam ediyor.

Bayram günlerinde insanlar toplu olarak nevruz yemekleri olan "kök samsa", "halim" ve "sümelek" tatlısı hazırlayarak yaşlı, hasta ve yakınlarına ikram ediyor.???????