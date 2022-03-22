Özbekistan'da Nevruz Bayramı dolayısıyla 75 mahkum affedildi - Haberler

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Özbekistan'da Nevruz Bayramı dolayısıyla 75 mahkum affedildi

AA - Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
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Özbekistan'da Nevruz Bayramı dolayısıyla 75 mahkum affedildi

Özbekistan'da, Nevruz Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in imzaladığı kararnameyle 75 mahkum affedildi.

Özbekistan'da, Nevruz Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in imzaladığı kararnameyle 75 mahkum affedildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Nevruz Bayramı dolayısıyla "İşledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren mahkumların" affedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre, 75 mahkumun yararlanacağı af çerçevesinde 57 mahkum salıverilecek, 18 mahkumun ise ceza süreleri kısaltılacak.

Affedilen mahkumlar arasında 9 yasa dışı örgüt mensubu, on beş 60 yaş üstü kişi, 17 kadın, 18 yabancı uyruklu bulunuyor.

Kararnameye göre, affedilerek tahliye edilen mahkumların topluma uyum sağlaması için ilgili bakanlık ve devlet kurumları görevlendirildi.

Geçen sene Nevruz Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle 140 mahkum affedilmişti.

Özbekistan'da, Cumhurbaşkanı tarafından ulusal ve dini bayramlar dolayısıyla "İşledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren" mahkumlar için af ilan ediliyor.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

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