Özbekistan'da "Multipl Skleroz Kongresi" yapıldı - Haberler

Özbekistan'ın Semerkant şehrinde, "4. Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz Kongresi" düzenlendi.

Özbekistan ve Türkiye sağlık bakanlıkları, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Semerkant Devlet Tıp Üniversitesi, Taşkent Pediatri Tıp Enstitüsü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA ) ve Türk Nöroloji Derneğinin destekleriyle Türk Dünyası Multipl Skleroz Araştırmaları Derneği tarafından organize edilen "4. Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz Kongresi"ne, Türk dili konuşan ülkelerden 200'den fazla nöroloji uzmanı ve bilim adamı katıldı.

6 Haziran'da Semerkant şehrinde başlayan kongrede katılımcılar, multiple skleroz hastalığındaki son gelişmeleri, tanı ve yeni tedavi yöntemlerini, hastalığın kliniğe yansımalarını ve çevresel boyutunu ele alarak, hastalığın tedavisinde yeni yöntemlerin kullanılması ve bu konuda iş birliklerinin geliştirilmesi meselelerinde fikir alışverişinde bulundu.

5 gün süren kongrenin kapanış etkinliği ise başkent Taşkent'te düzenlendi.

Kongrenin kapanışında konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi öğretim görevlisi, Türk Dünyası Multipl Skleroz Kongresi Eş Başkanı Prof. Dr. Şeref Demirkaya, ata topraklarında meslektaşlarıyla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Demirkaya, geçmişten beri geniş bir coğrafyaya, zengin bir bilgi ve deneyim birikimine sahip olan bu topraklarda doğan İbn-i Sina'nın yazdığı kitapların 400 yıl boyunca Batı tıbbına yön verdiğini belirtti.

Semerkant ve Buhara'daki müzeleri gezerken, tarihi eşyaların yanı sıra o döneme ait kitapları da gördüğünü ve bunun kendisinin çok mutlu ettiğini aktaran Demirkaya, "O kitapları müzelerden okullarımıza, akademik kurumlarımıza taşıdığımız zaman, bizleri tutacak, durduracak kimse olmayacaktır." dedi.

Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Efendi ise kongrenin bilgi ve deneyim paylaşımı açısından çok faydalı olduğunu kaydederek, kongrenin ayrıca doktor, asistan ve uzman değişim programları başlatılması açısından da faydalı olacağına inandığını vurguladı.

Özbekistan Nöroloji Birliği Başkanı Bahtiyar Gafurov da kongrenin, nöroloji uzmanlarını birleştirdiğini ve bu alandaki büyük bir açığı kapattığını kaydetti.

Gafurov, Türkiye'nin, multipl skleroz hastalığının tanısı ve tedavisinde önemli başarılar elde eden ülkelerden olduğunu ve bu başarıların diğer ülkelerle paylaşılmasında kongrenin önemli rol oynadığını belirtti.

Özbeklerde, "bir kişi köprü kurar, tüm insanlar bu köprüden geçer" diye bir deyim olduğunu hatırlatan Gafurov, "Sayın Demirkaya işte bu köprüyü kurdu, bizler ise dördüncü kez kongreyi düzenleyerek bu köprü üzerinden geçiyoruz." ifadesini kullandı.

Kongre Genel Sekreteri Doç. Dr. Aynur Feyzioğlu ise kongrenin çok başarılı geçtiğini kaydederek, katılımcılara teşekkür etti.

"350 kişiyle başladığımız toplantılarda şu anda salonlara sığmaz hale geldik"

Kongre ile ilgili Türk basınına açıklama yapan Demirkaya, ilk kez 2019'da düzenlenen ve artık düzenli hale gelen kongrenin dost ve kardeş ülkelerdeki multiple skleroz hastalığının bilinirliği ve tanınırlığını arttırdığını söyledi.

Demirkaya, 2023 yılında Azerbaycan'da, 2024 yılında ise Kazakistan'da söz konusu kongre yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.