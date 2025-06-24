Özbekistan'da MINEX CENTRAL ASIA-2025 Kritik Mineraller Forumu Başladı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te MINEX CENTRAL ASIA-2025 Kritik Mineraller Forumu başladı.

Özbekistan hükümeti tarafından "Kritik mineraller alanında Orta Asya'nın büyüyen rolü" başlığıyla organize edilen foruma, dünyanın 20'den fazla ülkesinden 200 civarında uzman, yetkili ve iş insanı katılıyor.

Forumun açılışında konuşan Özbekistan Madencilik ve Jeoloji Bakan 1. Yardımcısı Omonulla Nasritdinhocayev, son yıllarda kritik mineraller alanında ülkede yatırımcılar için cazip koşullar yaratmaya yönelik önemli adımların atılmakta olduğunu belirterek, bu çerçevede geçen yıl Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının desteğiyle geliştirilen yeni bir "Yeraltı Madenleri Yasası"nın kabul edildiğini anımsattı.

Nasritdinhocayev, Özbekistan'da bakır, lityum, grafit, germanyum, tungsten, vanadyum, tantal ve niyobyum gibi nadir toprak elementlerinin de aralarında bulunduğu 28 çeşit kritik mineral rezervlerinin bulunduğunu vurgulayarak, bu sektörün geliştirilmesinin ülkenin madencilik stratejisinin öncelikli alanlarından biri olarak benimsendiğini dile getirdi.

Ülkede 2028'e kadar kritik mineraller alanında toplam değeri 1,6 milyar dolar olan 70'ten fazla projenin hayata geçirilmesinin öngörüldüğünü belirten Nasritdinhocayev, bu projelerle 2028'de sektörden elde edilecek toplam gelirin 1,5 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini söyledi.

Orta Asya Yapay Zeka Birliği Başkanı, Özbekistan'ın eski Dışişleri Bakanı Vladimir Narov da, dünyada kritik minerallere olan talebin giderek artmasının Özbekistan için yeni fırsatlar sunduğunu aktararak, 2030 yılına gelindiğinde dünyada kritik minerallere olan talebin 3 kat artabileceğini ifade etti.

Narov, ayrıca kritik minerallere olan talebin giderek artmasının Orta Asya ülkelerine ekonomilerini geliştirmeleri ve çeşitlendirmeleri için geniş imkanlar sunacağına işaret etti.

Avrupa Birliği (AB) Özbekistan Delegasyonu Başkanı Toivo Klaar ise Özbekistan'ın önemli jeolojik kaynaklara ve hızla gelişen bir madencilik endüstrisine sahip olduğuna değinerek, AB'nin Özbekistan'ın kendi madenciliğine sahip çıkmaya, kendi madencilik endüstrisini geliştirmeye ve katma değer zinciri yaratmaya yönelik çabalarını desteklediğinin altını çizdi.???????

İki gün sürecek forum kapsamında "Stratejik vizyon ve bölgesel işbirliği", "Küresel kritik mineral güvenliğini sağlamada Orta Asya'nın büyüyen rolü", "Kritik mineral ekosistemleri oluşturmak için bölgesel işbirliği ve stratejik ortaklıklar", "Küresel kritik mineral tedarik zincirlerinde Özbekistan'ın yerinin güçlendirilmesi" başlıklarıyla farklı oturumlar düzenlenecek.

Forum katılımcıları ayrıca Jeoloji Müzesi ve kritik minerallerin işlendiği fabrikalarda incelemelerde bulunacak.