Özbekistan'da Kurban Bayramı namazı kılındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Özbekistan'da Kurban Bayramı namazı kılındı

AA - Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
Özbekistan'da Kurban Bayramı namazı kılındı

Özbekistan'da Kurban Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerde ülkedeki tüm cami ve mescitlerde bayram namazı eda edildi.

Özbekistan'da Kurban Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerde ülkedeki tüm cami ve mescitlerde bayram namazı eda edildi.

Başkent Taşkent'te binlerce kişi bayram namazı için camilere akın ederken Müslümanlar, ibadethanelerde yer kalmayınca cami bahçelerini ve sokakları doldurdu. Camilerin bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Taşkent'teki Minar Camisi'nde kılınan bayram namazına çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayram namazı vaazında, bayram günlerinde yaşlı ve hastaların ziyaret edildiği, yoksullara sadakalar verildiği, küs olanların barıştığı kaydedilirken Kurban Bayramı'nın bir dini bayram olmakla birlikte birlik ve beraberliğin pekiştiği dini bir ibadet olduğu aktarıldı.

Namazın ardından ülkenin kalkınması, refah, huzur, tüm dünyada barış ve istikrar için dua edildi. Namazdan sonra vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Cami çevresinde tezgah açan seyyar satıcılar, alanı adeta pazar yerine dönüştürürken vatandaşlar, bayram namazı dönüşünde çocuklarına hediyelik eşya ve bayram şekeri aldı.

???????

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

Kurban Bayramı Özbekistan Cami Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title