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Özbekistan'da Kültür Alanındaki Reformlar Forumu Gerçekleşti

Özbekistan'da Kültür Alanındaki Reformlar Forumu Gerçekleşti
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Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen forumda, kültürel mirasın korunması ve kültürel diplomasi konularında önemli çalışmalar vurgulandı. Kültür Bakanı Nazarbekov, ülkenin zengin kültürel birikiminin dünya toplumu için önemli kaynak oluşturduğunu belirtti.

" Özbekistan'da Kültür Alanındaki Reformlar Forumu", ülkenin başkenti Taşkent'te gerçekleştirildi.

Özbekistan Kültür Bakanı Azadbek Nazarbekov'in ev sahipliğinde düzenlenen forumda, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er ile Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova da hazır bulundu.

Forumda konuşan Nazarbekov, ülkedeki kültürel mirasın korunmasına yönelik önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Ülkede kültürel diplomasinin geliştiğine işaret eden Nazarbekov, geçen yıl 24 ülkede "Özbekistan Kültür Günleri" düzenlediklerini, 10'dan fazla ülkenin kültür günlerine de ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev ise bu toprakların köklü tarih ve zengin kültüre sahip olduğunu dile getirdi.

Bu toprakların, dünya toplumuna birçok önemli eser ve zengin kültürel miras bırakan Özbek alimlere ev sahipliği yaptığını ifade eden Raev, forumun, bu mirası tanıtma açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Özbekistan'ın zengin kültürel birikimi ve mirasının sadece Orta Asya ülkeleri değil dünya toplumu için de önemli kaynak oluşturduğunu belirten Raev, hükümetin bu kaynakları tanıtma konusundaki çalışmalarını önemli bulduklarını kaydetti.

TÜRKPA Genel Sekreteri Er, Özbekistan'ın coğrafi konumuna dikkati çekti.

Ülkenin çok sayıda mimari anıt ve yapıya ev sahipliği yaptığını dile getiren Er, bu kültürel mirasın, ülkenin tarihsel öneminin, yüzyıllar boyunca kültür ve ticari alışverişin merkezi olarak oynadığı rolün kanıtı olduğunu kaydetti.

Özbek hükümetinin kültürel mirası koruma ve geliştirmeye yönelik önemli çalışmalar yaptığını vurgulayan Er, bu çalışmalar sayesinde, ülkedeki 7 kültürel ve tarihi anıtın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildiğini söyledi.

Aktotı Raimkulova da kültürel mirasın korunması ve genç nesillere aktarılmasının Türk devletlerinin öncelikli görevlerinden olduğuna işaret etti.

Raimkulova, Özbekistan'ın kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması başarısının diğer ülkelere örnek teşkil ettiğini de belirtti.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

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