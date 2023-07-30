Özbekistan'da Karaoke Barında Çıkan Yangında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Özbekistan'ın Fergana şehrinde bir karaoke barda çıkan yangında 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Yangının bir saatten sonra fark edildiği belirtildi. Acil Durumlar Bakanlığı olayı araştırmak ve mağdurlara yardım sağlamak için özel bir komisyon gönderdi.

TAŞKENT, 30 Temmuz (Xinhua) -- Özbekistan'ın Fergana şehrinde Cumartesi sabahı bir karaoke barda çıkan yangında 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığı yaptığı açıklamada karaoke barın, doğu Fergana bölgesinin idari merkezi olan Fergana şehrinde dört katlı bir binanın bodrum katında yer aldığını ve yangının fark edilmesinin bir saati bulduğu ifade edildi.

Bakanlık, olayı araştırmak ve mağdurlara yardım sağlamak üzere özel bir hükümet komisyonu gönderdi.