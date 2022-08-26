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Özbekistan'da Karakalpakistan Yüksek Konseyi Başkanlığına Amanbay Orinbayev seçidi

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Özbekistan'da Karakalpakistan Yüksek Konseyi Başkanlığına Amanbay Orinbayev seçidi

Özbekistan'ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Konseyi Başkanlığına Amanbay Orinbayev seçildi.

Özbekistan'ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Konseyi Başkanlığına Amanbay Orinbayev seçildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in de katıldığı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Konseyi toplantısında, Yüksek Konsey Başkanı Murat Kamalov'un sağlık sorunlarından dolayı verdiği istifa dilekçesi görüşülerek kabul edildi.

Bunun üzerine Aksakallar Kurulu tarafından Karakalpakistan ???????Yüksek Konseyi Başkanlığına, Karakalpakistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Amanbay Orinbayev'in adaylığını görüşen Konsey üyeleri, yapılan gizli oylamada oy birliği ile Orinbayev'i Karakalpakistan Yüksek Konseyi Başkanı olarak seçti.

Orinbayev, toplantıda Karakalpakistan'ın geliştirilmesine ilişkin programını takdim etti.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev de toplantıda yaptığı konuşmada, Karakalpakistan'ın kalkındırılmasının ülke hükümetinin önceliklerinden olduğunu bildirdi. Mirziyoyev, bölgenin kalkındırılması için bazı vergi imtiyazları ve muafiyetlerinin verilmesi konusunda hükümeti görevlendirdi.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

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