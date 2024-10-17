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Özbekistan'da İmam Tirmizi Konferansı Düzenlendi

Özbekistan'da İmam Tirmizi Konferansı Düzenlendi
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Özbekistan'ın Tirmiz şehrinde, İmam Tirmizi'nin bilimsel mirasının İslam medeniyetindeki önemi konulu uluslararası konferans düzenlendi. 20'ye yakın ülke ve uluslararası kuruluşun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, İmam Tirmizi'nin İslam dünyasında üstlendiği rol vurgulandı.

Özbekistan'ın Tirmiz şehrinde, İmam Tirmizi'nin bilimsel mirasının İslam medeniyetindeki önemi konulu uluslararası konferans düzenlendi.

Özbek hükümeti tarafından Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi ve İmam Tirmizi Uluslararası Araştırma Merkezi işbirliğinde organize edilen konferansa, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20'ye yakın ülke ve uluslararası kuruluşu temsilen 50'den fazla ulema, müftü, alim ve yetkili katıldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, konferansın katılımcıları için bir mesaj yayımlayarak etkinliğin başarılı geçmesini diledi.

Konferansta konuşan Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı, Başmüftü Nuriddin Haliknazarov, İmam Tirmizi'nin İslam dünyası için ayrı bir öneme sahip olduğunu, onun topladığı hadislerin bugün dünya Müslümanlarına ışık tuttuğunu belirtti.

Mısır Müftüsü Şeyh Prof. Dr. Nazir Mohammed Ayad, konferansın, iki muhaddis alim İmam Buhari ve İmam Tirmizi'nin doğduğu Özbekistan'da düzenlendiğine işaret ederek İslam dünyasında hadis çalışmalarını yeni bir aşamaya taşıyacağına ve Tirmizi'nin bilimsel mirasının araştırılmasında önemli rol oynayacağına inandığını kaydetti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği de bugün zorlu ve karmaşık bir dönemde din ile laiklik dengesini korumanın zor olduğunu dile getirerek bu konuda Özbekistan'ın başarılı bir örnek teşkil edebileceğini ifade etti.

Özbekistan'da İslami ilimler alanında önemli çalışmalar yapıldığını aktaran Karadaği, bu konferansın, İslami kaynakların araştırılması ve dünyaya aktarılması açısından önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Konferans kapsamında düzenlenen oturumlarda, İmam Tirmizi hadis okulu, "Sünen-i Tirmizi" eseri ve hadis ilimlerinin gelişimindeki rolü, İmam Tirmizi ve onun bilimsel mirasının araştırılması ve gelecek nesillere aktarılması gibi konularda konuşma ve sunumlar yapıldı.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

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