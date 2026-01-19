Haberler

Özbekistan'da mahkumların ceza süreleri okudukları her kitap için üçer gün kısaltılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, cezaevlerindeki hükümlülerin okudukları her kitap için ceza sürelerinin üç gün kısaltılmasına yönelik bir kararname imzaladı. Hükümlüler, manevi ve ahlaki değerlerde katkı sağlayan kitapları okuyarak ceza sürelerini kısaltma imkanına sahip olacak.

Özbekistan'da hükümlülerin ceza sürelerinin okudukları her kitap için üçer gün kısaltılması kararlaştırıldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından Ceza Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılmasına ilişkin kararname imzalandı.

Buna göre, cezaevlerindeki mahkumları teşvik etmek amacıyla okudukları her kitap için ceza sürelerinin üçer gün kısaltılması kararlaştırıldı.

Ömür boyu hapis cezası alanların istisna tutulduğu düzenlemeye göre mahkumların, manevi ve ahlaki değerlerin oluşturulmasını amaçlayan kitapları okumuş olmaları ve bir yılda iki kez bu kitaplardan sınav vermeleri gerekecek.

Oluşturulan özel komisyon tarafından kitap okuduğu doğrulandığında hükümlünün ceza süresinin azaltılması için cezaevi yönetimi tarafından mahkemeye öneri gönderilecek.

Mahkeme, bu öneriyi esas alarak ceza süresinin kısaltılmasına ilişkin karar alacak.

Kitap okuyan mahkumların ceza süreleri, bu yöntemle bir yılda en fazla 30 gün kısaltılabilecek.???????

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elazığ'daki kavga, tuvaletini duvara yapan yolcu nedeniyle çıkmış

Tuvalet için otobüsten inen yolcunun hareketi ilçeyi karıştırdı
Aslan transferde ilk bombayı patlattı! İşte anlaşmanın detayları

Aslan transferde ilk bombayı patlattı! İşte anlaşmanın detayları
Korkunç iddia: Gözaltına alınan protestocular zorla çıplak bırakıldı

Protestolar sürerken kan donduran iddia: Zorla çıplak bırakıp...
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi

Piyasalarda büyük deprem! Saatler içinde milyarlarca dolar silindi
Elazığ'daki kavga, tuvaletini duvara yapan yolcu nedeniyle çıkmış

Tuvalet için otobüsten inen yolcunun hareketi ilçeyi karıştırdı
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Nordin Amrabat'ı karşısında gören Sadio Mane şaştı kaldı

Önce şaşırdı sonra sarıldı! Maç sonuna damga vuran görüntü