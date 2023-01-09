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Özbekistan'da, Hindistan menşeli öksürük şurubundan 1 çocuğun daha öldüğü açıklandı

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Özbekistan'da, Hindistan menşeli öksürük şurubundan 1 çocuğun daha öldüğü açıklandı

Özbekistan'da, 19 çocuğun ölümüne neden olan Hint Marion Biotech firmasının "Dok-1 Max" öksürük şurubunun bir çocuğun daha ölümüne yol açtığı bildirildi.

Özbekistan'da, 19 çocuğun ölümüne neden olan Hint Marion Biotech firmasının "Dok-1 Max" öksürük şurubunun bir çocuğun daha ölümüne yol açtığı bildirildi.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Namangan bölgesinde Hindistan'ın Marion Biotech firmasınca üretilen "Dok-1 Max" öksürük şurubunun kullanılması sonucunda 3 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, çocuğun vefatının geçen ay sonunda gerçekleştiği kaydedildi.

Ülkede ilacın satışı yasaklanmıştı

Geçen ay, Semerkant'taki çocuk hastanesinde "Dok-1 Max" şurubunu kullanan 18 çocuk, Kaşkaderya bölgesinde de 1 çocuk hayatını kaybetmişti.

Bununla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, öksürük şurubuyla ilgili yapılan laboratuvar analizlerinde ilacın bileşiminde zehirli madde olan "etilen glikol" tespit edilmiş ve ülkede ilacın satışı yasaklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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