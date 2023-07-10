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Özbekistan'da, cumhurbaşkanı erken seçiminin kesin olmayan sonuçlarına göre oyların yüzde 87,05'ini alan Şevket Mirziyoyev, yeniden cumhurbaşkanı...

Özbekistan'da, cumhurbaşkanı erken seçiminin kesin olmayan sonuçlarına göre oyların yüzde 87,05'ini alan Şevket Mirziyoyev, yeniden cumhurbaşkanı...

Güncel Haberler

Özbekistan'da, cumhurbaşkanı erken seçiminin kesin olmayan sonuçlarına göre oyların yüzde 87,05'ini alan Şevket Mirziyoyev, yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Özbekistan'da, cumhurbaşkanı erken seçiminin kesin olmayan sonuçlarına göre oyların yüzde 87,05'ini alan Şevket Mirziyoyev, yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

Özbekistan Güncel Haberler

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