Özbekistan'da, cumhurbaşkanı erken seçiminin kesin olmayan sonuçlarına göre oyların yüzde 87,05'ini alan Şevket Mirziyoyev, yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Özbekistan'da, cumhurbaşkanı erken seçiminin kesin olmayan sonuçlarına göre oyların yüzde 87,05'ini alan Şevket Mirziyoyev, yeniden cumhurbaşkanı seçildi.