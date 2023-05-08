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Özbekistan'da cumhurbaşkanı erken seçimi 9 Temmuz'da yapılacak

Özbekistan'da cumhurbaşkanı erken seçimi 9 Temmuz'da yapılacak

Güncel Haberler

Özbekistan'da cumhurbaşkanı erken seçiminin 9 Temmuz'da yapılması kararlaştırıldı.

Özbekistan'da cumhurbaşkanı erken seçiminin 9 Temmuz'da yapılması kararlaştırıldı.

Özbekistan'da 30 Nisan'da yapılan referandumla anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameye göre, cumhurbaşkanı erken seçimi 9 Temmuz'da yapılacak.

30 Nisan'da düzenlenen referandumda, ülke anayasasında bazı değişiklikler yapılarak anayasada cumhurbaşkanıyla ilgili yeni düzenlemeler de getirilmişti.

Bu çerçevede cumhurbaşkanının bazı görev ve yetkileri parlamentoya devredilirken, cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarılmıştı.

Aralık 2021'de cumhurbaşkanı seçiminin yapılmasının ardından Şevket Mirziyoyev 5 yıllığına cumhurbaşkanı seçilirken, buna göre bir sonraki cumhurbaşkanı seçiminin Aralık 2026'da yapılması planlanıyordu.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

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